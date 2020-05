© LUDOVIC MARIN / AFP © LUDOVIC MARIN / AFP © LUDOVIC MARIN / AFP

Proposition 500 milliards pour relancer l'Europe... Mais de nombreuses questions en suspens Avec Jean-Paul Betbeze La France et l'Allemagne ont annoncé un grand plan de relance de l'Europe de 500 milliards d'euros. Mais cette manne pose plus de questions que de réponses : est-ce suffisant ? Les pays comme l'Autriche et les Pays-Bas vont-ils accepter ? cette Europe de la redistribution est-elle envisageable ?

