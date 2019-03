Aurélien Taché est un des députés les plus en vue du mouvement macroniste. On l'entend beaucoup. Les micros se tendent vers lui. Pour une raison simple : avec Taché, on est sûr d'avoir toujours quelque chose d'original.

Pour ne parler que d'une de ses saillies les plus récentes, le député LREM s'est fait remarquer en déclarant que "l'antisémitisme des banlieues n'était du ni au Coran, ni au radicalisme islamique, mais à l'ignorance". "Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font", avait dit le Christ. Aurélien Taché s'en était inspiré. Des solutions radicales s'imposent pour pallier l'ignorance des jeunes de banlieue. Les inciter à lire la Torah et le Talmud. Les convier à aller, tous les vendredis, les soirs de shabbat, diner dans une famille juive. Ils mangeront casher, ce qui est presque comme hallal…

Et puis Aurélien Taché a fait plus fort. Voyant le mouvement des Gilets jaunes se déliter dans la confusion et la violence, il a suggéré que les manifestants passent à l'étape syndicale. On pourrait "rendre le syndicalisme obligatoire", a-t-il suggéré. Taché est un conquérant de l'impossible, un audacieux défricheur, un Christophe Colomb moderne. Un peu timoré quand même, il n'a pas envisagé l'adhésion obligatoire à LREM.

L'idée de M. Taché demande à être peaufinée : pourra-t-on, au choix, s'affilier à la CGT, à la CFDT, à FO, à Solidaires ? Ou, peut-être, M. Taché ne voulant favoriser personne, à tous les syndicats en même temps ? Reste la question délicate des cotisations. Chaque syndicat, soucieux de gonfler son portefeuille d'adhérents, fera du dumping sur le montant des cotisations. Toujours moins, toujours moins… et à l'arrivée, nous aurons un syndicat énorme, car le moins cher. Grâce à quoi il y a aura enfin en France des dizaines de millions de syndiqués. Bravo, Aurélien Taché.

Nul doute qu'il aura à cœur de faire breveter sa génialissime idée. Et ainsi, il deviendra très riche en touchant un pourcentage sur la masse des cotisations encaissées par les syndicats. Avec cet argent, il pourra fonder un parti qui ne s'appellera pas "En marche" mais "On ne sait pas où on va, mais on y va".