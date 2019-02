Maintenant on nous propose un Macron maraudeur ! Faut quand même pas nous prendre pour des cons…

L'affaire avait été préparée dans le plus grand secret. Et c'est par une nuit noire à Paris qu'elle se déroula. Macron, habillé pour la circonstance en jean et blouson noir était avec le Samu social pour se pencher sur les SDF. Tout ça en toute discrétion.

Les médias n'avaient pas été prévenus. Pas de caméras, pas de micros. Un geste aussi généreux et charitable se voulait sans aucune publicité. Ce qui n'empêcha pas les députés LREM de se pâmer. "Un président qui a du cœur", "un président proche des nécessiteux".

Mais alors, comment l'ont-ils su puisque les médias n'étaient pas conviés. Grâce à la photographe officielle de l'Elysée qui était sur place. Pourquoi était-elle là ? On ne sait. Par hasard peut-être ? Ou sans doute parce qu'elle avait demandé à Macron : "Monsieur le Président, emmenez-moi avec vous, je n'ai jamais vu un SDF de ma vie".

Ensuite, dans un instant d'égarement, elle posta les touchantes photos qu'elle avait prises sur son compte Instagram. Et c'est comme ça que tout le monde a eu connaissance du très beau geste de notre président bien-aimé. Mais bien sûr, Macron voulait que ça reste secret ! Car pour faire le bien, rien ne vaut la discrétion. Ainsi s'achève notre contribution à la rubrique "Faut pas nous prendre pour des cons".

PS : Il y a sur Atlantico un excellent article sur la longue conversation qu'ont eu Benalla et Crase au Palais de Justice en dépit du contrôle judiciaire auquel ils sont astreints. Un dysfonctionnement sûrement. L'article en question aurait également pu être titré : "Faut pas nous prendre pour des cons".