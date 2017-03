Jean-Pierre Mignard : "Dans la future majorité autour de Macron" Hollande jouera un rôle important

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Accident entre un train et une voiture à hauteur de Masnuy-Saint-Jean: un mort

Chine: 3 millions de décès évités par an en réduisant la pollution

Pour lui, "ces accords transpartisans pourront concerner 60 % de l’électorat sauf l’extrême gauche antieuropéenne et l’extrême droite antieuropéenne". "Après la présidentielle, il y a un autre chantier qui va s’ouvrir : créer un grand parti démocrate et progressiste qui sera au-delà d’En Marche !. Les socialistes, au sein du PS, devront se poser la question de savoir s’ils veulent continuer à vivre ensemble", estime-t-il encore. Pour le moment, il pense juste que François Hollande, "dans la future majorité autour de Macron, jouera évidemment un rôle important".

