Mélenchon-Hamon-Macron : l’éclatement de la gauche tel que la vivent ses électeurs

Quelles sont les valeurs qui sont prioritaires pour les électeurs de gauche aujourd'hui ?

Jérôme Fourquet : Les électeurs de gauche sont très attachés aux questions économiques et sociales, aux sujets qui concernent le chômage, le pouvoir d'achat, les services publiques et les inégalités.

Qui est de gauche en France aujourd'hui ?

Tout dépend de la définition de la gauche que l'on se fait. Si on se fie aux intentions de vote, on a une difficulté avec le candidat Emmanuel Macron. Il ne se revendique pas ouvertement de gauche. Il aspire à un plus large rassemblement. Il brouille très sensiblement les repères des électeurs. L'expression électorale de la gauche ne peut pas être réduite aux électeurs qui envisagent de voter pour l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon ou Benoit Hamon. On peut illustrer la situation avec juste un chiffre.

Un électeur de François Hollande sur deux au premier tour de 2012 pense voter pour Emmanuel Macron. La géographie de la gauche soumise à rude épreuve avec le phénomène Macron.

Qui sont les déçus de la gauche ?

Il n'est pas évident de répondre. Est-ce qu'on est déçu de la gauche en allant voter Emmanuel Macon ? Macron est la poursuite de certaines choses qui ont été réussies. Quand on voit les manœuvres d'approche de Valls ou les ralliements de certains députés PS. Ils se disent qu'on ne peut pas soutenir un frondeur qui nous a empêchés de gouverner pendant cinq ans. Emmanuel Macron poursuit ce que nous avons mis en place. Les gens de gauche qui votent Emmanuel Macron ne sont pas forcément des déçus de la gauche au pouvoir. On en a une partie qui est vraiment déçue. Ils représentent de huit à dix pourcent de ces électeurs de François Hollande en 2012 qui sont partis vers le FN et quatre ou cinq pourcents qui sont partis vers François Fillon.

Pour qui ceux qui se reconnaissent dans la gauche vont-ils voter aujourd'hui ?

Si on prend les personnes qui se déclarent sympathisantes de gauche, toutes tendances de gauche confondues dans le dernier rolling Fiducial, on aurait vingt-deux pourcent qui voteraient pour Jean-Luc Mélenchon. Ceux-ci s'étendent de l'extrême gauche jusqu'aux écologistes. Vingt-huit pourcents se prononceraient pour Benoit Hamon et quarante et un pourcents qui voterait pour Emmanuel Macron. Les autres électeurs se répartissent sur les autres candidats. Emmanuel Macron se revendique de gauche à titre personnel mais se positionne dans les médias comme étant de droite et de gauche. Parmi l'électorat de François Hollande, quarante-huit pourcents voteraient pour Emmanuel Macron, vingt-neuf pourcents pour Benoit Hamon et onze pourcents pour Jean-Luc Mélenchon. Parmi les déçus du hollandisme qui ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle en 2012, il y en a quatre pourcents qui vont voter pour François Fillon et huit pourcents qui vont voter pour Marine Le Pen, soit douze pourcents qui sont partis à droite. Les cartes sont complètement obsolètes. Que la moitié des électeurs de François Hollande en 2012 se retrouve chez Emmanuel Macron n'est pas illogique parce qu'il est vu comme le fils spirituel du hollandisme.