Zemmour et les Juifs polonais (suite) : quelques réponses à quelques lecteurs…

Un site vit de ses lecteurs. Et il se porte bien quand ils sont nombreux. Un contributeur s'enrichit des commentaires que ses textes suscitent. Plus il y en a, plus ça nourrit sa réflexion. L'article intitulé "Zemmour a un problème avec les Juifs polonais" a entrainé une avalanche de réactions. Certaines, les plus nombreuses, flatteuses pour l'auteur. D'autres, critiques à son égard. Et c'est à celles-ci qu'il convient de répondre.

Sans esprit de polémique. Mais avec des faits. Certains des commentateurs comprennent la phrase de Zemmour sur les Polonais qui avaient à se "venger des Juifs".

Ils rappellent quelques épisodes de l'histoire tragique de la Pologne. Ils relèvent que des Juifs ont tué des Polonais entre 1939 et 1941 dans la zone du pays contrôlée par l'Union soviétique. Quelques nuances sont à apporter à leurs propos. La vérité est un peu différente. Les Juifs communistes et membres du NKVD ont exécuté des Polonais anticommunistes. Ils ne les ont pas tué parce que polonais mais parce qu'anticommunistes. Les commentateurs devraient également noter que ces Juifs-là ont également fait fusiller des Juifs anti-communistes, réputés bourgeois et réactionnaires. Les sionistes, les bundistes dont Staline voulait la mort.

A Jedwadne, en 1941, la population polonaise décida, sous l'œil protecteur des Allemands, de se "venger des Juifs" (je reprends ici la terminologie de Zemmour). Les détails du massacre témoignent d'une sauvagerie et d'une barbarie sans pareille. Deux livres ont été écrits sur Jedwadne. On en extraira juste une scène : des mères juives étouffaient leurs enfants dans la boue pour leur éviter d'être démembrés à la hache par la foule sanguinaire.

Combien les Juifs ont-ils tué de bébés polonais ? D'autres commentateurs relèvent que 3 millions de Polonais ont été tués pendant la guerre par les Nazis sans que personne n'en parle. Trois millions ! Autant que de Juifs donc. Ce chiffre a été purement et simplement inventé pour établir un trait d'égalité avec l'extermination des Juifs ! Même s'il contient une part de vérité, il comprend, outre les résistants assassinés par les nazis, outre les Oradour nombreux dans ce pays, les morts de maladie, de malnutrition, les morts polonais d'Auschwitz, victimes des conditions effroyables qui existaient dans ce camp, mais pas de la chambre à gaz. Non, les Allemands ne tuaient ni les bébés ni les enfants polonais…

Après la guerre, en 1946 – et sans les Allemands – un monstrueux pogrom eut lieu à Kielce. Plus de 50 Juifs assassinés à coup de bâton. L'étincelle qui déclencha la tuerie fut la déclaration d'un petit garçon polonais accusant les Juifs de l'avoir enlevé pour commettre un meurtre rituel. En 1946, il y avait toujours beaucoup de Polonais qui croyaient à la légende monstrueuse du meurtre rituel…

Le gouvernement polonais, jamais à court de bassesses langagières vient de lancer une campagne internationale contre "l'antipolonisme". Antipolonisme = antisémitisme… 3 millions = 3 millions… Le pouvoir de Varsovie aime les mathématiques. Le Grand Rabbin de Pologne vient de déclarer que "si on l'empêchait de dire la vérité (ce qui est le but la loi adoptée par le Parlement polonais), il quitterait le pays". Il a tort : ils n'oseront jamais le condamner.