Le voyage en Asie de Donald Trump. Ne pas se fier aux apparences

Londres,

Le 12 novembre 2017

Mon cher ami,

Le démocrate et le bureaucrate

Avez-vous regardé les vidéos déjà disponibles du sommet de l’APEC ? C’est le miracle d’internet: nous pouvons nous passer des médias et aller directement à la source. Regardez les discours respectifs tenus par le président américain et le président chinois. Ce que n’ont pas fait la plupart des commentateurs des grands médias traditionnels, visiblement. Imaginez que vous ne connaissiez rien de Monsieur Xi ni de Monsieur Trump; que vos médias nationaux n’aient pas, selon une bonne vieille attitude parisienne, entamé récemment des hymnes à la gloire du successeur de Mao; et qu’ils n’aient pas non plus, selon un bon vieil anti-américanisme français, passé la dernière année à dénigrer le président des Etats-Unis.

Imaginons-même que vous débarquiez de Sirius, en ayant un peu de mal à vous y retrouver en termes de calendriers. Eh bien! Vous allez être frappé de voir le contraste entre un homme qui a dû briguer le suffrage de son peuple pour être élu. Et un pur produit de la bureaucratie du Parti Communiste Chinois.

Je ne doute pas que le président Xi soit un redoutable homme d’appareil. Et je comprends suffisamment leur langue pour saisir, lorsque mes amis ou connaissances chinois de Londres s’entretiennent entre eux, qu’une atmosphère assez lourde s’est abattue sur eux. Ils sont régulièrement invités pour des réunions de travail à l’ambassade. S’il leur arrivait de décliner trop souvent les invitations, ils se sentiraient progressivement exclus de leur propre pays. Certains, cependant, ne peuvent s’empêcher de rechigner devant cette mobilisation des Chinois de l’étranger. Je pensais à ce que me disait l’une de mes amies chinoises des mots d’ordre très stéréotypés qu’on leur inculque aux réunions sur la thématique digitale à laquelle elle est régulièrement conviée, en écoutant le puissant chef de l’Etat chinois. Aucune émotion dans son débit, un discours débité sur un ton ennuyeux, sans jamais vraiment s’adresser à son auditoire, sans improvisation.

En face, Donald Trump se comportait en homme politique d’un pays démocratique. Le représentant d’un peuple s’adressait aux représentants d’autres peuples. Ce n’est pas son homologue chinois mais lui, l’affreux populiste, qui a eu des mots sentis pour la société vietnamienne, choquée voici quelques jours par le typhon Damrey, qui a fait une centaine de victimes. C’est Donald Trump qui a pris le temps de parler de rendre hommage au génie inventif des différents pays dont les dirigeants étaient réunis dans la salle. Ecoutez son discours et vous remarquerez comment il met en valeur les deux plus grandes grandes démocraties du continent: l’Inde et l’Indonésie. Vous remarquerez aussi que lorsqu’il parle de la Corée du Sud, c’est d’abord la démocratie, qu’il loue.