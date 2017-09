Les vols, ce léger détail qu’oublie la mairie de Paris dans sa promotion du vélo

Atlantico : La mairie de Paris encourage les parisiens à investir dans un vélo électrique en remboursant jusqu'à 400 euros sur l'achat d'un vélo pour autant et même si l'idée est séduisante avoir un vélo électrique n'est pas dénué de risques. Quelles sont les réalités de la délinquance?

Simon Labouret : Il est difficile d'être exhaustif lorsque l'on parle de vols de vélos car la plupart du temps les gens ne portent pas plainte. On a donc très peu de visibilité sur ce phénomène et a fortiori pour les vélos électriques dont le développement est récent. Il faut comprendre que même si le secteur explose, on reste sur un marché de niche. De manière générale, un vélo électrique a plus de valeur marchande qu'un vélo classique, il est donc plus attractif et encourt un risque de vol d'autant plus important.

Il est d'autant plus important qu'ils offrent de nouvelles pièces à voler comme les batteries qui peuvent être revendues comme pièce de rechange ou se retrouver tout simplement sur des marchés parallèles. En plus des batteries les vélos électriques sont soumis aux mêmes risques de vol que les vélos normaux, à savoir la selle, les roues ou encore les dispositifs lumineux.

Ce genre de composants sont d'autant moins sécurisés qu'il n'y a pas d'anti vol spécifiques. Les batteries par exemple sont faciles d'accès car elles sont forcément accessibles par nature vu qu'il faut les enlever pour pouvoir les recharger.

Quels sont les bons comportements à adopter si l'on est propriétaire d'un vélo électrique, notamment pour éviter de se le faire voler ?

Ce qui est essentiel à comprendre c'est que le vol d'une grande partie des vélos découle souvent d'un mésusage de la part des propriétaires. La plupart des vélos volés sont mal attachés, mal sécurisés. On a d'une part le vol des accessoires qui, souvent sont attachés de manière assez sommaires et deviennent une proie facile pour les voleurs et d'autre part le vélo en lui-même qui est souvent mal sécurisé avec seulement un antivol de médiocre qualité alors qu'il faut au minimum deux antivols qui soient de bonne qualité.

Il est aussi judicieux de rappeler que la moitié des vols se font dans des endroits clos. On a tendance à se dire que le vélo est en sécurité dans un garage à vélo et donc à négliger la sécurité en ne les attachant pas et il suffit qu'une personne mal intentionnée rentre dans le garage à vélo pour se servir. Neuf vols sur 10 sont commis sur des vélos mal sécurisés, il y a donc un effort pédagogique fort à faire dans ce sens. Il y a des choses simples à faire qui permettent de considérablement limiter les risques.

On peut limiter le risque de vol en adoptant des comportements simples mais on peut aussi augmenter ses chances de le retrouver en cas de disparition. C'est quelque chose de méconnu mais on retrouve beaucoup de vélos volés. Beaucoup sont dérobés par opportunisme et la police les retrouvent mais ne savent pas à qui ils appartiennent. Il est très important d'avoir des preuves, des photos, des factures ou encore de marquer son vélo en y gravant un code qui est dans un fichier national géré par la police qui permet d'identifier le propriétaire et le vélo.