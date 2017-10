Vers une commémoration de mai 68 ? Bouffée d’oxygène en vue pour la droite

Atlantico : L'Elysée souhaite commémorer mai 68 à l'occasion du cinquantenaire de l’événement, notamment pour sortir d'une lecture "maussade" de celui-ci, selon les propos de l'Elysée. Cette volonté d'assumer l'héritage libéral-libertaire n'est-elle pas une opportunité d’apporter une opposition libérale-conservatrice de la part de la droite ?

Vincent Tournier : C’est peut-être une opportunité pour la droite, mais c’est surtout un piège pour elle. Les Républicains vont être tentés de saisir l’occasion pour attaquer le gouvernement. Mai-68 est une sorte de hochet, c’est un événement répulsif. Il suffit de l’agiter pour que la droite parte au quart de tour, surtout si Daniel Cohn-Bendit est consacré grand ordonnateur des cérémonies. Ce n’est pas un hasard si Nicolas Sarkozy en a parlé lors de sa campagne de 2007, disant qu’il fallait « liquider l’héritage de Mai-68 ».

C’était déjà une rupture : jusque-là, la droite n’osait pas s’en prendre frontalement à Mai-68 de peur de paraître ringarde et illégitime. Mais c’est justement ce qui risque d’arriver aux Républicains s’ils tombent tête baissée dans le piège. Il sera alors facile pour le gouvernement de dénoncer l’archaïsme de la droite, son côté rétrograde. De ce point de vue, mettre Mai-68 en avant est une excellente stratégie. L’exécutif fait coup double : d’une part, il coupe l’herbe sous les pieds de la gauche puisque celle-ci fait de cet événement un moment fondateur ; d’autre part, il va contraindre la droite à se ringardiser toute seule. Bref, comme dirait Brice de Nice : c’est « cassé, double-cassé et auto-cassé ».

Quelles sont les principales thématiques pouvant être "utilisées" par la droite pour marquer cette opposition ?

Pour la droite, l’angle d’attaque va très vraisemblablement consister à dénoncer l’esprit libertaire et laxiste de Mai 68, mais aussi la crise de l’autorité qui lui est attribuée, voire la dévalorisation du travail. C’est ce qu’avait implicitement fait Nicolas Sarkozy en 2007. La droite sera sans doute aussi tentée de dénoncer l’usage de la violence dans les manifestations puisque, vu l’état des tensions, tout indique que l’ultragauche continuera d’être très active dans la rue en 2018.

Cela dit, il y a peu de chances que ces critiques touchent vraiment leur but. Emmanuel Macron incarne quand même très mal l’esprit soixante-huitard, que ce soit par son style personnel ou par son parcours politique et professionnel. Si on voulait même être cynique, on pourrait relever que, en venant de la banque Rothschild, Emmanuel Macron s’avère plus proche de George Pompidou, passé lui aussi par cette banque, que de Daniel Cohn-Bendit.

Un autre élément va rendre difficile les attaques contre Emmanuel Macron, c’est que le gouvernement semble se diriger vers une stratégie de commémoration assez subtile, qui va consister à englober Mai-68 dans un ensemble plus large incluant soit des événements qui se sont produits en 1968 (comme le Printemps de Prague), soit des événements consensuels comme la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la création de la Vème République (1958) et bien sûr la fin de la guerre de 1914-1918. Bref, avec ces commémorations tous azimuts, l’argumentaire contre Mai-68 aura beaucoup du mal à être audible.