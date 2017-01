Valls-Bayrou, Hollande-Macron, Le Pen et… : à quelles alliances surprenantes pourrions-nous assister en 2017 ?

Donc globalement, la surprise viendrait que dans le "quatre-quart" que constitue le modèle de la vie politique partisane française, l’un des quarts s’associe avec l’un des trois autres.

Restent donc possibles des alliances à la marge mais qui, pour être ainsi qualifiées, ne sont pas du tout marginales au sens de secondaire. Elles peuvent être symboliquement significatives (et l’on sait combien les symboles comptent en politique) et pratiquement (électoralement) stratégiques. Ces alliances, entre par exemple Bayrou et Fillon ou entre Bayrou et Macron ou entre Valls et Bayrou, voire entre le vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire et Macron ou Mélenchon seront amplement commentées, largement décryptées, mais elles n’auront une réalité objective que si elles se traduisent concrètement en sièges de députés. C’est donc la contre-valeur parlementaire de l’alliance politique celée pour la présidentielle qui donnera sa pleine consistance à cette dernière. Pour faire simple, il s’agira de compter à chaque fois le prix du ralliement de tel ou tel à l’aune des "circonscriptions réservées" pour telle ou telle formation dont le leader se sera rallié à un "grand candidat". Ce jeu de troc est destiné à assurer, dans la mesure du possible, la présence d’un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale après les législatives de juin 2017. Un groupe parlementaire c’est, en effet, la garantie de moyens matériels, de postes, de collaborateurs, permettant de "survivre" pendant une mandature. C’est ce qu’ont fait les Verts d’EELV en 2012 en négociant un certain nombre de circonscriptions législatives avec Martine Aubry à la tête du PS alors, en poussant même très loin le "bouchon", puisque cet accord législatif ne s’est même pas opéré contre une non-candidature à la présidentielle; même si celle d’Eva Joly était, sans doute, une "non-candidature" par ailleurs.

Le plus probable sera que François Bayrou, une fois passée la primaire de la Belle Alliance Populaire, se détermine dans un sens ou dans un autre, début février. Mais s’il se rallie à l’un des "poids lourds" candidats (Fillon ou Valls – étant entendu que c’est avec ce seul candidat à la primaire de la Belle Alliance Populaire que Bayrou pourrait éventuellement passer une alliance) il l’aura fait contre l’assurance d’un certain nombre de "retours" : sièges de députés, perspectives ministérielles ("primo-ministérielles" plus exactement…), réforme du mode de scrutin législatif, etc. Sinon, on voit mal l’intérêt que le maire de Pau trouverait, une fois de plus, à jouer un rôle quelconque dans la prochaine séquence politique. A moins qu’il ne décide d’être candidat pour une quatrième fois, sans chance de succès, ce qui le rapprochera du destin d’Arlette Laguiller.

Bruno Cautrès : Bien que l’élection présidentielle de 2017 donne le sentiment d’être une "élection de tous les possibles", les alliances électorales sont commandées par certaines règles bien connues de spécialistes du vote. Généralement, un parti politique ou un candidat ne s’engage dans une alliance avec un autre parti ou un autre candidat que si le gain espéré (en voix ou en sièges) est plus important que s’il se présentait seul devant les électeurs. Par ailleurs, les alliances électorales peuvent prendre des formes très différentes et il faut tenir compte des séquences électorales pour les comprendre: dans le cas français actuel, on ne peut comprendre le rapprochement entre des candidats à la présidentielle sans tenir compte du fait que se tiennent quelques semaines après les législatives. Certains rapprochements entre candidats ou partis peuvent donner lieu à des coalitions pour gouverner, dont le contenu et les conditions peuvent être négociées avant ou après les élections.

Dans les systèmes électoraux majoritaires du type de celui que nous avons en France pour l’élection présidentielle ou les élections législatives, les grands partis ont tendance à vouloir négocier leurs alliances avant que ne débute la séquence électorale présidentielle-législatives afin de mieux contrôler leurs "petits" partenaires pendant tout cette séquence. Tout ceci pour dire que des alliances électorales "surprenantes" est une expression presque antinomique tant les règles du jeu des alliances semblent contraignantes. On peut néanmoins observer que les fortes tensions qui s’exercent sur le système partisan français peuvent tout à fait produire des effets et des situations surprenants. Ainsi, on a bien vu dans la primaire de la droite et du centre que le projet défendu par Alain Juppé n’était pas porteur des mêmes alliances électorales que celui porté par Nicolas Sarkozy ou même François Fillon. Une victoire d’Alain Juppé aurait pu, à terme, déboucher sur une alliance avec les composantes les plus centristes de la gauche. De même, le projet politique d’Emmanuel Macron vise à faire imploser l’ordre électoral gauche-droite et à recomposer une "nouvelle alliance" entre des éléments de la gauche et de la droite.