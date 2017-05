Vague de privatisations en vue. Sauf qu'entre Etat stratège, Etat actionnaire ou simplement régulateur, Macron n’a pas choisi

La semaine dernière, vendredi exactement le gouvernement a vendu sa participation publique au capital d’Eiffage. Alors que, c’était, il y a encore deux ans, une participation stratégique pour protéger Eiffage de prédateurs espagnols. Cette fois-ci, Bercy n’a donné aucune explication.

La position du nouveau président de la République reste floue concernant l’avenir des participations publiques dans les entreprises. Et quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup, comme disait Martine Aubry.

Pas sûr ! EmmanuelMacron donne dans le pragmatisme et il y a de forte chance que ses décisionsdépendent des opportunités.

Une position plus claire dépend aussi de sa majorité, parce que si la gauche est assez hostile par idéologie aux privatisations - sauf urgence - la droite n’est pas mieux déterminée.La droite libérale est assez favorable à une décentralisation libérale, la droite étatique et souverainiste est beaucoup plus réservée.

Dans la plupart des pays occidentaux, les gouvernements (y compris dans l’Europe du sud) ont tous convenu qu’un Etat moderne n’avait plus besoin d’un Etat actionnaire puissant avec un secteur public très présent dans l’économie de marché.

La France est le dernier àgérer un portefeuille aussi important.Au total, l’Etat français est présent dans près de 2000 entreprises, qui emploient 2,5 millions de salariés.

Alors, dans ce stock d’entreprises, on trouve de tout. Des entreprises trèscapitalistes, cotées en bourse et obligées de répondre aux contraintes ou aux opportunitésde l’économie de marché. Ces entreprises-là représentent une valeur globale de marché de près de 70 milliards d’euros.Enprogression de 25% depuis un an.Dans ce stock, on y trouve EDF (22 milliards),Engie, ADP, Renault,PSA, Air France, CNP etc… Les participations de l‘Etat vont de 83% chez EDF à 1% chez CNP Assurances, en passant par Renault où l’Etat a encore 19% du capital.

Dans ce stock d’entreprises, on trouve aussi d’immenses entreprises issues d’anciens servicespublics comme la SNCF, laPoste, les hôpitaux, les établissements d’éducation... On trouve aussi dans chaque région de France, des dizaines d’entreprises, d’anciennescollectivités territoriales....

Leur poids est considérable alors que les performances sont souventmédiocres. Peu de rentabilité, perspectives économiquesaléatoires donc un avenir sous perfusion...

Face à un tel patrimoine,Emmanuel Macron n’aguère été précis pendant la campagneprésidentielle.Comme ministre de l’économie, il s’était montré comme « l’avocat d’un Etat actionnaire fort ». On se souvient de ses prises de positions et de décisions concernant Renault, n’hésitant pas à s’opposer à Carlos Ghosn, alors que le dossier Renault ne méritait pas une telle intervention, parce que l’entreprise était plutôt bien gérée avec des résultats impressionnants. Tout comme PSA d’ailleurs, où l’Etat était aussi intervenu pour l’aider, en 2014,à se remettre sur les rails avec les moyens financiers des chinois.