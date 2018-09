Union des droites : les militants et les électeurs la souhaitent-ils autant que le suggère la petite musique qui monte ?

Atlantico : Que cela soit Robert Ménard, cité par Le Monde ("C'est un mensonge éhonté de dire qu'il y a un mur entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen. Mais ce n'est pas demain la veille qu'ils se retrouveront autour de la table. Alors on leur met une baïonnette dans les reins et on passe par la base") ou Erik Tegnér, candidat à la présidence des jeunes LR, qui souhaite une alliance entre LR et Marine Le Pen, la question de l'union des droites apparaît une nouvelle fois dans le débat politique français.

Comment évaluer la probabilité de la réalisation d'une telle "union des droites" du point de vue des cadres du parti ? Peut-on constater une divergence entre la jeune garde des partis et les cadres plus "anciens" sur cette question ?

Bruno Cautrès : Lorsqu’une formation politique, ses cadres, ses militants, s’interrogent sur les questions d’alliances politiques avec d’autres formations, c’est toujours que cette formation traverse des difficultés. La question des alliances politiques est une question que l’on se pose lorsque l’on a le sentiment que l’on ne parviendra pas (ou plus) à remporter les élections par soi-même et que l’on constate une disparité parmi les électeurs potentiels. La droite française est clairement dans une telle période de doutes et d’interrogations. Mais il y a deux facettes dans toute interrogation concernant les alliances politiques : s’agit-il d’une tactique ou s’agit-il d’une stratégie ? En d’autres termes, est-ce une considération sur le court terme ou sur le long terme ? Lorsque les gauches se sont engagées dans la perspective de l’union de la gauche, principalement la question de l’alliance entre socialistes et communistes, c’était un choix stratégique fondé sur une plateforme puis un « programme commun ». Les deux principaux acteurs de cette stratégie avaient bien entendu des considérations tactiques et des arrière-pensées sur le fait de dominer l’autre au sein de leur union ; mais ils avaient fait le constat de l’impossibilité de gagner pour l’un ou l’autre tout seul l’élection présidentielle. Ce fut un lent processus mais au fond ne fallut que de la fin des années 60 à 1981 pour réaliser cette combinaison gagnante.

Tout repose donc sur les questions stratégiques et la capacité des acteurs à élaborer des perspectives programmatiques susceptibles de donner du sens à une union qui sinon n’apparait vite que comme une tactique fragile. Je pense que les questions sont davantage de ce côté que du côté de différences entre une « jeune génération LR » et une « vieille garde » attachée à l’idée d’une étanchéité entre LR et RN. Sans doute qu’une partie des jeunes générations LR se demandent si la conséquence de l’élection d’Emmanuel Macron n’est pas de devoir pousser la « disruption » jusqu’au bout, tirant les conséquences de l’attraction macroniste qui pèse autour d’une partie du centre-droit. Quitte à avoir perdu « l’élection imperdable » de 2017, se disent-ils peut-être, autant tout casser et faire tomber les murs entre LR et RN, doit penser une partie d’entre eux. Mais la probabilité de voir cette « disruption » arriver est pour le moment faible : LR et RN sont en situation de compétition avant tout. LR est plutôt dans la perspective de voir les électeurs de centre-droit être déçus par Emmanuel Macron et revenir vers LR.