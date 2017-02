Trump : la solidité d'alliances américaines vieilles de plusieurs décennies mise à rude épreuve par les tempêtes de Tweets présidentielles

Décryptage

Atlanti-culture "Victor Hugo vient de mourir": Paris en transe Dans quelles conditions un peuple peut-il se mobiliser avec passion? L'un des exemples les plus étonnants est celui de la réaction du peuple de Paris à la mort de Victor Hugo, en 1885. Passionnant et instructif.

Bonnes feuilles Comment assurer un discours en public Apprivoiser sa voix, la développer, la fortifier, est une aventure exaltante! Toutes les voix sont belles… et uniques.

Bonnes feuilles Peut-on être chrétien et licencier ? "Diriger c'est servir" : Robert Leblanc prône, expérience à l'appui, l'idée qu'un patron a aussi pour mission de créer les conditions pour que chacun dans l'entreprise, quelle que soit sa place, se sente investi d'une responsabilité et sache sa dignité reconnue.

Bonnes feuilles L’Aide médicale d’État, une "préférence étrangère" qui nourrit la xénophobie ou une nécessité pour les personnes en situations de détresse ? Immigration, émigration, quels sont les enjeux pour la France du XXIe siècle ? Un sujet d'une brûlante actualité qui pose des questions décisives : Quel avenir pour ceux qui arrivent en France ? Comment gérer le flux d'immigrants réguliers et irréguliers ? Comment convaincre ceux qui veulent partir de rester, et ceux qui sont partis de revenir ? Jean-Paul Gourévitch dresse un état des lieux documenté de ces migrations. Un livre essentiel avec un seul but : celui de lutter contre les préjugés. Extrait de "Les véritables enjeux des migrations" de Jean-Paul Gourévitch, aux Editions du Rocher (1/2).

Bonnes feuilles D'humeur baroque et déjanté, Jean-Marie Le Pen osait tout pour ses fêtes à Montretout... même le 21 avrill 2002 Un nom : Le Pen. Un lieu : Montretout. C'est là, dans les 430 m2 de cet hôtel particulier niché sur les hauteurs de Saint-Cloud, que le clan se déchire et se réconcilie depuis quarante ans. Jean-Marie Le Pen ne vit plus dans cette vieille demeure mal entretenue, qui, la nuit tombée, prend des allures de château hanté. Mais il y a conservé ses bureaux et y mijote encore quelques mauvais coups ... Extrait de "Dans l'enfer de Montretout" d'Olivier Beaumont, aux Editions Flammarion (1/2).

Etat Islamique Attentat du Louvre : le chaos de la campagne présidentielle représente-t-il une prime au terrorisme ? L'attentat déjoué au Louvre le 3 février en début de journée incite à se poser une question : est-ce que la période électorale dans laquelle nous nous engageons pousse les membres de l'Etat Islamique à commettre des attentats sur le sol français ?