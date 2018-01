Le(s) totalitarisme(s) : hier, aujourd’hui… demain ?

Décryptage

Ja, aber... Accord de gouvernement en Allemagne : la GroKo veut un nouveau départ pour l’Europe mais ne prévoit rien qui le permette vraiment Après d'interminables discussions, la CDU d'Angela Merkel et le SPD de Martin Schulz sont parvenus à un accord provisoire de gouvernement. Mais malgré les propos de la chancelière, il parait difficile de penser que cet accord marquait "un nouveau départ pour l'Europe".

Atlantico Business Lactalis : Emmanuel Besnier, coupable idéal de tous ceux qui cherchent à faire oublier qu’ils ont eux-aussi des responsabilités Lactalis, incroyable affaire où on risque la catastrophe chaque jour. On n’imagine même pas la gravité du tsunami si un seul des bébés malades était mort.Un drame national capable de déstabiliser notre système économique et social.

Garder la tête froide Sécurité alimentaire : pourquoi le scandale Lactalis ne doit pas nous faire oublier que les dangers pour les consommateurs français n’ont jamais été aussi faibles Lactalis, un géant de l'industrie agroalimentaire, est en pleine tempête après avoir commercialisé du lait infantile contaminé par la salmonelle. Pourtant, malgré ce scandale et l'emballement médiatique, la nourriture n’a jamais été aussi sûre en France.

Atlanti-culture "Questions de caractère" : moins bon écrivain qu'acteur On attendait avec sympathie le changement de costume de Tom Hanks, et ses débuts en littérature. Dommage: c'est raté, ou presque. Son livre de nouvelles n'a pas, on peut le dire, grand intérêt.

Blindé 50% de hausse des prix du pétrole en 6 mois : même pas mal Alors que les cours de l'or noir poursuivent leur remontée, l’équilibre économique de nombreux secteurs d'activité pourrait être bouleversé. Mais, en France, des éléments protecteurs rendent cette augmentation moins perceptible que dans d'autres pays.

Multiculturalisme Laïcité à la Macron : quelques arguments pour s’en inquiéter Cette année a été marquée par un niveau sans précédent d’attaques contre la laïcité, qui apportent indirectement une clarification. Nous avons vu de façon de plus en plus évidente converger des forces qui, peu ou prou, participent de la ruiner, via son remplacement par le multiculturalisme.

Voeux aux cultes Laïcité à la Macron : quelques arguments pour l’applaudir Jeudi dernier, le président Emmanuel Macron adressait ses voeux aux cultes. Il a prononcé un discours sur la responsabilité de l'Etat dans la cohésion et le suivi des cultes et a demandé à "chacun de respecter constamment et absolument toutes les règles de la République".

Tech grand public CES de Las Vegas : les nouveautés à ne pas rater du cru 2018 Comme chaque année, le CES de Las Vegas, grand messe des passionnés de la tech grand public apporte son lot d'innovations et de surprises. Sur place, Olivier Ezratty répond aux questions d'Atlantico.sd