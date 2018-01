Ce tiers-monde qui se cache sous nos yeux : l’extrême pauvreté existe aussi en Europe

Atlantico : Dans une tribune publiée par le New York Times, le prix Nobel Angus Deaton a pu dévoiler l'intensité de la pauvreté "profonde" aux Etats Unis, estimant la barrière de 4$ par jour comme étant le seuil d'une pauvreté « absolue », pouvant être comparée aux situations vécues dans les pays les plus pauvres de la planète. Selon les chiffres dévoilés, les Etats Unis comptent 5.3 millions de personnes en deça de ce seuil. Contrairement à certaines idées reçues, l'Union européenne compte pour sa part 6.7 millions de personnes dans cette même situation de pauvreté absolue, et dont les taux les plus élevés se trouvent en Grèce, en Espagne, ou en Italie.

N'assiste-t-on pas à une forme de déni de la situation européenne dans le discours actuel de « l'Europe est de retour » ? N'y a-t-il pas une forme de déni sur la réalité de l'intensité de la pauvreté qui peut exister au sein de l'Union ? Comment se construit cette géographie de la pauvreté "absolue" européenne ?

Nicolas Goetzmann : Un exemple pour commencer. En 2008, 11.2% des Grecs étaient dans une situation de privation matérielle sévère contre 32.7% des Roumains. En 2016, 22.4% des Grecs étaient dans cette situation, contre 23.8% des Roumains, selon les chiffres d’Eurostat (ce qui donne une assez bonne idée de la performance de la zone euro en termes de gestion de crise).

Angus Deaton et Anne Case ont identifiéune hausse de mortalité des populations blanches ayant un faible niveau d’éducation aux Etats Unis, pour des causes allant du suicide, à l’overdose ou à l’alcoolisme. Cela aurait dû permettre une prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Celle-ci a bien eu lieu dans les médias, certains d’entre eux en réalité, et dans les discours, mais non dans les actes. Ce que cherche à montrer Deaton, c’est que contrairement aux croyances des uns ou des autres, il n’est pas forcément plus facile d’être pauvre dans un pays pauvre que d’être pauvre dans une « démocratie libérale ». Au-delà des prix pratiqués pour se loger, c’est tout un système de solidarité qui est affaibli dans nos sociétés, que celles-ci soit familiales ou locales. Mais pour en rester aux simples considérations monétaires, les calculs réalisés par l’économiste Robert Allen permettent de placer le curseur de la pauvreté absolue au sein de nos sociétés, soit 4$ par jour. Et effectivement, 6.7 millions de citoyens de l’Union européenne se trouvent en dessous de ce seuil, contre 5.3 millions aux Etats Unis. Les reportages montrant du doigt l’indignité de la situation de précarité de certaines populations américaines devraient également se concentrer sur ce qui se passe chez nous. Lorsque les dirigeants européens font de grands discours sur un fédéralisme européen, ils doivent se rendre compte que l’Union européenne, lorsqu’elle est considérée dans sa dimension globale, est fortement touchée par la pauvreté, tout en étant encore plus inégale que la société américaine.En raison des très larges divergences de niveaux de vie entre les nations qui la composent, mais également au sein même de ces nations.