Terrorisme islamiste : l’Europe dans le tourbillon d’une nouvelle guerre de trente ans (à moins que ce ne soit 50 voire 80 ?)

Atlantico : L'attentat de ce lundi soir à Berlin s'inscrit dans la série d'attaques terroristes ayant frappé l'Europe au cours des quatre dernières années. Pendant combien de temps l'Europe sera-t-elle confrontée selon vous à cette forme de terrorisme "islamique" ?

Alexandre del Valle : Ce n'est que le début de la vague de terrorisme qui frappe l'Europe. Nous sommes face à un terrorisme global qui fonctionne de manière réticulaire via les réseaux sociaux et qui est le fruit d'une vague mondiale très profonde de radicalisation dans le monde musulman dont le terrorisme n'est que la face immergée de l'iceberg.

Nos sociétés ont été perméables aux enseignements islamistes, y compris djihadistes, depuis des années. Non seulement nous accueillons sur notre sol des flux migratoires non contrôlés ou mal contrôlés mais nous participons régulièrement à des guerres dans des pays musulmans qui suscitent des réactions.

Ouverture des frontières, tolérance de mouvements radicaux sur notre sol qui embrigadent nos populations, interférence dans des pays musulmans qui provoquent des réactions : toutes les conditions sont réunies pour que le djihadisme soit un phénomène croissant. Par ailleurs, le retour de nombreux djihadistes vaincus en Irak ou en Syrie ne va pas arranger les choses. Ces combattants de retour en Europe vont former une organisation clandestine, ce qui renforcera la stratégie djihadiste. Tous les éléments sont réunis pour une multiplication des attentats et nous devons nous habituer, comme les Israéliens, à des attaques régulières, que ce soit le djihad du couteau, le djihad du camion, les égorgements, des phénomènes massifs ou plus individuels.

Eric Dénécé : Ce type d’attentat, s’il est directement lié aux "nouveaux" modes d’action préconisés par Daesh à ses combattants, s’inscrit bien plus largement dans la dynamique du terrorisme islamiste qui a pris naissance au milieu des années 1990 avec Al-Qaïda et qui n’a cessé de se développer depuis. Certes, depuis quelques années, Daesh apparaît plus actif et agressif que l’organisation djihadiste d’Ayman Al-Zawahiri. Mais celle-ci est en pleine phase de remontée en puissance, parallèlement aux déconvenues que connaît depuis une année l’organisation Etat Islamique sur les théâtres syro-irakien et libyen. Cela signifie donc que le terrorisme islamiste est loin de s’éteindre. Il est encore en phase ascendante. Dès lors, l’Europe, mais en fait le monde entier, va être longtemps perturbé par ce type d’actions barbares sur plusieurs décennies. Car les frustrations qui poussent des individus désaxés à rejoindre l’une ou l’autre de ces organisations restent entières, à défaut d’être toujours fondées. Mais les recruteurs takfiris savent parfaitement manipuler les individus et orienter les esprits faibles, malades ou criminels qui adhèrent à leur idéologie obscurantiste vers l’action violente, en leur faisant croire que cela permettra de régler leurs problèmes et échecs personnels, et d’améliorer l’avenir du monde… C’est une utopie particulièrement meurtrière fondée sur un double langage.

