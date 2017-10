Suspension de l’autonomie de la Catalogne : Madrid est-elle train de jeter de l’huile sur le feu ?

Atlantico : Madrid a décidé d'activer l'article 155 pour mettre sous tutelle la Catalogne sans pour autant suspendre le parlement ou le gouvernement catalan. Qu'est-ce qu'implique cette décision du gouvernement de Mariano Rajoy pour la société espagnole et la Catalogne ?

Alexandre Del Valle : Pour la société espagnole, il s'agit de ne pas donner l'impression de céder. Le risque aujourd'hui est que dans d'autres régions, les séparatistes aient des idées. Il s'agit donc de montrer un exemple, et c'est pour cela que la gauche, le PSOE, Parti Socialiste Ouvrier Espagnol soutient le gouvernement de droite.

Pour les Catalans, cela ne va pas changer ce qu'on pensait, parce que l'article 155 est assez flou et laisse des possibilités d'interprétation ce qui est pas mal car cela permet de moduler entre souplesse et dureté. Enlever totalement l'autonomie ou emprisonner le président aurait été dangereux et aurait vraiment créer la révolution. Ce qu'a proposé Rajoy, avec le soutien des autres partis c'est de laisser M. Puigdemont à son poste, de ne pas le mettre en prison et de laisser la Catalogne avec son statut d'autonomie. Mais ils en ont profité pour réduire un certain nombre de mesures prises par la Generalitas, le Parlement de Catalogne, jugées illégales par l'autorité madrilène. Ce n'est pas une suppression de la région mais une simple prise de pouvoir, le but étant de tenter de calmer les choses en montrant une fermeté mais n'allant pas trop loin non plus. Est-ce que cela va marcher ? Seul l'avenir le dira.

Quel est le risque de chaos dans cette opposition tendue entre les deux camps ?

Le risque aujourd'hui est de continuer ce qui a déjà été poursuivi. Il faut savoir qu'il y a 10 ans il n'y avait que 20% de Catalans favorables à l'indépendance. C'était quelque chose de proprement inacceptable. Ensuite, comme la gauche a ruiné le terrain -Zapatero avait donné des compétences supplémentaires et Rajoy est revenu un peu dessus. C'est pour cela que cela a commencé à empirer. Lorsque le premier vote a été interdit, les Catalans se sont sentis offensés, insultés. Ensuite est venu le référendum du premier octobre avec des répressions autour des bureaux de vote illégaux. Madrid est tombée dans le piège. En réprimant, même si c'était conforme à la loi, ils ont pu se poser en victimes des fascistes de Madrid. Le risque serait que si les choses s'enveniment encore. Il faut savoir que M. Puigdemont a à sa gauche des mouvements plus radicaux que lui qui ne veulent ni négocier ni transiger et qui veulent aller plus loin vers le séparatisme. Si des phénomènes de refus d'obtempérer, de désobéissance volontaire, de manifestations illégales ou autres provocations ont lieu et que Madrid tombe dans le piège de la violence ou des arrestations excessives, ce que cherchent les séparatistes sera atteint. Là cela pourrait dégénérer, de manière violente. Les Catalans attendent que Madrid frappe. Le piège est là et nul ne sait si Madrid tombera dedans.