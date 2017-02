Ce surprenant portrait-robot de l'activiste de gauche qui montre qu'il s'agit très majoritairement de jeunes hommes habitant chez leurs parents

Atlantico : Peut on transposer ce constat à la France, et qu'est ce que ça révèle de ces mouvements ?

Sylvain Boulouque : Même pour l’Allemagne, ce constat est difficilement vérifiable en raison des sources même puisqu’il s’appuie sur le fichier des manifestants interpellés pendant des affrontements avec la police lors de manifestations dans des quartiers alternatifs de Berlin. C’est donc ceux qui se sont fait "contrôlés" entre 2003 et 2013. Il faut donc se garder de la moindre généralisation, car les autres semblent avoir plus d’expérience. Les éléments qu’il est possible de généraliser c’est qu’une partie des militants de la gauche radicale est relativement jeune.

Mais, elle ne forme qu’une frange de celle-ci. Dans les affrontements avec les police, ceux qui cherchent le conflit sont relativement jeunes cela s’explique pour des raisons physiques et physiologiques. Ils ne sont cependant pas les seuls. En revanche, ce que l’on sait des groupes qui participent aux affrontements c’est qu’ils sont plus diplômés voire très diplômés et que la majeure partie d’entre eux a un emploi stable avec un degré de qualification élevé.

Est ce que c'est une forme de radicalité réservée à des populations spécifiques ? Quelles autres caractéristiques présentent elles ?

Les usages de la violence sont extrêmement variés, elles traversent tous les milieux ont la retrouve chez les jeunes des quartiers défavorisés comme chez les paysans. Ce qu’il y a de particulier c’est la forme de violence utilisée par ces groupes avec des formes extrêmement souple et extrêmement mobile de type "guérilla urbaine " (sans recours aux armes ce qui limite l’expression de guérilla). Cependant, la radicalité prend chez ces militants s'explique aussi par des formes de vie particulières. ils vivent souvent en marge tout en étant parfaitement intégré à la société par leur travail, leur niveau scolaire, etc… mais ils font le choix de vivre dans certains quartiers, souvent dans un entre soi et cherchent à créer des modes de vie alternatifs.