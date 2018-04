Les stratégies d'Emmanuel Macron pour "fracturer" durablement la droite (et la gauche)

S’il ne caresse pas d’ambition présidentielle, Édouard Philippe ne lâche pas la politique pour autant. Le Premier ministre travaille à l’élaboration d’un parti « central » en concertation avec Alain Juppé, et ce malgré les récurrentes dénégations de l’intéressé dans la presse et sur les réseaux sociaux ; en réalité, chaque fois que Juppé dément un contact ou une initiative entre Macron et lui, c’est la confirmation qu’un pas nouveau est franchi dans leur relation. Philippe, avec d’autres, est l’agent de ces rapprochements en vue de préparer les élections européennes de 2019 et les municipales dans la foulée.

En pleine conquête de LR par Laurent Wauquiez, Alain Juppé relance le débat sur l’Europe. Devenu président de sa formation, Wauquiez n’a d’autre choix que de se démarquer en se droitisant, la seule manière pour lui de maintenir la tête hors de l’eau. De leur côté, les pro-européens Arnaud Danjean, Michel Barnier et Bayrou s’activent à creuser encore plus le clivage entre une droite LR réduite aux acquêts identitaires et un pôle « constructif » élargi. Pour parachever la désorganisation à droite, Jean-Louis Borloo accepte de jouer les cautions dans les quartiers populaires lors d’un déplacement à Tourcoing et à Roubaix du président Macron. Le chef de l’État a dévoilé sur place une batterie de mesures en faveur des habitants des quartiers défavorisés, notamment sur la base d’emplois sans charges. La démarche s’inscrit à première vue dans la longue succession de plans gouvernementaux en guerre contre un fléau intact : le décrochage économique, social et culturel d’une partie du pays. L’antienne de « la République de retour dans les quartiers » est usée jusqu’à la corde. Dans ces quartiers urbains, le taux de chômage atteint 25 % de la population et peut grimper encore.

En orientant son discours sur la primauté de l’économique sur le social, Emmanuel Macron poursuit son double objectif de « libérer et protéger ». Cette fois, il s’agit d’arrêter les subsides et d’injecter de l’activité en concentrant les efforts sur les personnes et non sur les structures. Encore une fois, l’action dans les quartiers laissés pour compte constitue le réceptacle d’un choix politique. Dix ans auparavant, je couvrais la journée particulière de la « prise de guerre » de l’ouverture aux banlieues de Nicolas Sarkozy, Fadela Amara, l’ancienne militante de « Ni putes ni soumises ». C’était lors d’un Conseil des ministres délocalisé à Strasbourg. « Monsieur le président, je vous le dis très cash : maintenant il faut agir, fi ni la glandouille ! Il est hors de question qu’on continue à se la raconter sur la question des banlieues ! », déclame Amara, face à un Nicolas Sarkozy ravi et à un François Fillon outré1 .