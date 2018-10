SOS idées : comment la droite d’en haut (et d’avant) paralyse tout renouveau idéologique

Atlantico : Dans un essai publié en ce début octobre, "Les enfants du vide, De l'impasse individualiste au réveil citoyen" (Allary Editions) Raphaël Glucksmann cherche à explorer le vide idéologique de notre époque, du point de vue du progressisme. Lors d'un entretien donné à France Inter, il déclare notamment : "Aujourd’hui Salvini fait plus de la politique que les progressistes. Il pensent et ils disent que la Cité peut inverser le cours des choses, que la volonté générale peut avoir son mot à dire sur les évolutions du monde.

Si la politique, c’est juste épouser l’air du temps, on n’a pas besoin de politique. La politique, c’est quand un peuple se réunit et peut inverser le cours des choses". Dans quelle mesure la droite peut-elle être confrontée à cette même impasse du vide, Comment a-t-elle renoncé à l'idéologie ?

Edouard Husson : Il y a une gauche qui commence à bouger, à revivre. C’est Sahra Wagenknecht en Allemagne, qui refuse de laisser le thème de l’immigration à l’AfD. C’est Jeremy Corbyn, qui cherche à dresser les contours d’une nouvelle politique industrielle et d’un nouveau populisme. C’est Raphaël Glucksmann qui cherche à réhabiliter un projet collectif à gauche. Bien entendu, la gauche telle que l’entend Glucksmann n’a jamais complètement disparu: le score de Mélenchon au premier tour de la présidentielle en 2017 le montre. Mais il y a un fait nouveau, qui ,provoque une crise de conscience: le Brexit a gagné; Trump a été élu; Salvini est devenu Ministre de l’Intérieur en Italie; Orban se maintient au pouvoir etc....Tous ces résultats électoraux témoignent d’un renouveau de la droite, capable de prendre le pouvoir ou de l’influencer suffisamment pour que la politique libérale qui régnait jusqu’ici soit mise en cause. C’est d’ailleurs une faiblesse de l’argumentation de Glucksmann: il s’en prend aux populismes; comme si les populismes étaient seulement de droite; et comme si Boris Johnson, Donald Trump, Matteo Salvini ou Viktor Orban n’étaient pas bien plus que des populistes de droite: des conservateurs, au sens très noble de ce mot dans la tradition politique occidentale. Non! La droite est en train de se reconstruire, pays après pays; et les gens de gauche les plus lucides comprennent ce qui se passe: la droite réhabilite le bien commun, pourquoi la gauche ne le ferait-elle pas?

Le cas de la droite française est paradoxal. Nicolas Sarkozy a été un précurseur du renouveau conservateur mais les réalisations ont été en-deçà des annonces. Après sa défaite, en 2012, la droite française est retombée dans sa division, qui dure depuis les années 1980, entre deux mouvements dont chacun s’acharne, de manière différente, à ne pas être « de droite »: le Rassemblement National, en poursuivant la chimère d’un populisme transversal à la droite et à la gauche; et des « modérés » de plus en plus insipides à force de renier le gaullisme et la démocratie chrétienne.