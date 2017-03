Sonia Mabrouk : "En traitant principalement l'islam sur un angle religieux, les médias ont oublié les intellectuels musulmans, qui du coup, nous manquent"

Atlantico : Dans votre livre, "Le monde ne tourne pas rond, ma petite-fille." Dans ce livre vous relatez les conversations avec votre grand-mère tunisienne. Un chapitre particulier aborde le thème du traitement médiatique des questions liées à l'islam. Pour vous est-ce qu'il y a une sous représentation des intellectuels musulmans dans les médias ? Comment l'expliquer ?

Sonia Mabrouk : Il y a clairement une sous représentation; Il y a une session rattrapage ces derniers temps. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les occulter, les priver de débat donc ils reviennent peu à peu.

Comment l'expliquer, il y a une sorte de réflexe pavlovien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a parlé d'islam, on a convoqué surtout le religieux et là c'est même une autocritique.

On a convoqué l'imam. On a pensé l'islam en religieux alors que c'est un phénomène de société. Il apparaît tellement évident qu'il failli inviter des intellectuels mais aussi d'autres membres de la communauté musulmane également.

On a tendance à se rattraper maintenant mais avec énormément de retard mais on ne les a pas invité à un moment ou il fallait le faire. Ce temps perdu a vraiment été dommageable. Au moment où l'on a eu de nombreux chocs dans notre société avec les attentats c'était à ce moment là qu'il fallait les écouter. Davantage que les responsables religieux ou politique. On n'a pas fait appel à ces personnalités alors qu'ils ont une parole qui peut porter apaiser. Et c'est peut-être parce que cette parole est apaisée que l'on n'a pas voulu les appeler. Il y a là une forme de cynisme assez incroyable. Je pense qu'il y a des propos qu'on juge trop consensuels qu'on ne veut pas entendre dans le monde médiatique. Justement parce qu'ils sont consensuels. Dans une période où il faut calmer et chercher à comprendre, on cherche parfois à hystériser un débat qui l'est parfois totalement.

A un moment clé ils ont manqué à ce débat, il a été confisqué, pris en otage par des personnes qui étaient évidemment légitimes. Mais il fallait dépasser le cadre religieux et beaucoup de Français de confession musulmane ne se sont pas du tout senti représenté par ces personnalités là. Il y a des imams qui font un travail extraordinaire mais c'est compliqué pour eux de prendre la parole. Or un intellectuel est fait pour porter une parole publique. C'est à eux de venir en premier.

Pour vous, quel rôle peuvent jouer ces intellectuels musulmans sur les questions d'islam radical et politique ?

Ils tracent des perspectives qui sont nécessaires. Ceux que l'on invite sur des plateaux, ils réagissent à chaud à l'actualité. Ils délivrent un message à l'instant T que le lendemain on oublie. Or les intellectuels réfléchissent à plus long terme, se projettent. Dans les moments de crise on ne les a pas entendu alors qu'ils nous disaient déjà qu'il fallait repenser l'islam ou en tout cas le questionner. Questionner certains dogmes religieux comme on le fait pour d'autres religions. Ces intellectuels français, pour certains musulmans, cela ne les choque pas. Il fallait que cette parole soit portée assez vite mais elle a été confisquée alors qu'elle permettait de mettre de la distance et de la perspective. Choses qui manquent cruellement à ces questions.

Voilà pourquoi le débat est hystérisé, on n'a pas les bons interlocuteurs tout simplement. Même si ces intellectuels mettent le couteau dans la plaie, ils nous permettent de nous projeter et c'est vraiment ce qui a manqué jusque là.

Comment les attentats ont fait évoluer le débat public en France sur ces questions ?

J'ai l'impression que les Français ont intégré ce débat beaucoup mieux que ceux qui en parlent. C'est pour cela qu'il y a une forme de dignité, de résistance de la société française qui est incroyable et qui n'est pas le reflet de ce que l'on voit dans les médias. Nous, les médias, nous hystérisons alors que les Français sont beaucoup plus évolués que nous sur ces questions. Ils ont compris que c'était plus un enjeu de société que de religion. Dans un pays qui a subi autant de choc et dans lequel il n'y a pas de vengeance, on peut dire que c'est un pays formidable. Dans mon ressenti les citoyens ont intégré qu'il en allait d'un avenir commun que de comprendre ça.