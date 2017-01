Sondage exclusif, la bascule : Manuel Valls repasse en tête de la course avec 26% des souhaits de victoire chez les Français certains d'aller voter à la primaire

Cliquez pour agrandir

Atlantico : 26% des Français qui ont l'intention de se déplacer à la primaire expriment le souhait de voir gagner Manuel Valls. Comment l'analysez-vous, alors que dans la précédente enquête à l'issue du premier débat montrait une dynamique favorable à Benoît Hamon ?

Jean-Daniel Lévy : Auprès des Français interrogés affirmant souhaiter participer à la Primaire, Manuel Valls obtient effectivement 26% des souhaits de victoire, contre 24% pour Benoit Hamon et 22% Arnaud Montebourg. Auprès de l'ensemble des Français et après ce deuxième débat,18% des Français interrogés affirment souhaiter la victoire d'Arnaud Montebourg à cette Primaire (+2 points), alors qu'ils sont 16% à souhaiter celle de Manuel Valls (-1 point) et 15% celle de Benoit Hamon (+3 points). Notons qu'auprès des sympathisants du PS, Manuel Valls obtient 35% de souhaits de victoire, loin devant Benoît Hamon (24%), alors qu'Arnaud Montebourg n'obtient que 16%.

Les échantillons demeurent faibles, il faut analyser ces chiffres avec prudence. D'autre part, les écarts sont réduits. Cette petite différence entre l'appréciation du souhait de victoire (en faveur de l'ancien Premier ministre) et le jugement sur les différentes personnalités (où c'est Benoît Hamon qui est en tête), peut s'expliquer par le fait que les électeurs de gauche apprécient davantage la capacité à gouverner, à mener une politique une fois au pouvoir, critère qui avantage nettement Manuel Valls. Benoît Hamon apparaît donc moins apte à assumer cette responsabilité. Aujourd'hui, aux yeux des électeurs qui vont se déplacer pour aller voter, repose donc la capacité à pouvoir gouverner le pays par les différents candidats et les électeurs ne pensent pas que Benoit Hamon soit capable de le faire. La stature de Manuel Valls comme ancien premier Ministre rassure ces électeurs.

Par ailleurs et à une échelle plus large, s'agissant de l'ensemble des Français, Manuel Valls apparaît, comme à l'issue du premier débat en tête des pronostics de victoire à la primaire (39% des Français) contre 28% celle d'Arnaud Montebourg (-1 point) et 18% celle de Benoit Hamon (+4 points). Les sympathisants du PS sont plus nombreux que le moyenne à pronostiquer la victoire de Manuel Valls (57%).

