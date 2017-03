La Sécu britannique renonce à certains traitements trop chers : ce qu’il faut savoir avant de voter pour éviter que la France n’en arrive au même point

Le Royaume-Uni vient de supprimer la prise en compte par leur sécurité sociale de plusieurs médicaments, dont un soignant la maladie de Gaucher, qui touche 250 personnes outre-Manche et coûte à l'Etat 285 000 euros par an et par malade. En cause, l'existence d'une thérapie vieille de plusieurs dizaines d'années beaucoup moins chère. Mais beaucoup moins efficace aussi.santé

Depuis quelque temps, l'Angleterre est devenue de plus en plus avare en matière de remboursement pour ce genre de nouvelles médications. Les maladies rares, telle celle de Gaucher, sont les principales visées par l'actuel gouvernement. Pourtant, les traitements réels pour ces maladies sont de plus en plus nombreux, contrairement aux méthodes expérimentales et peu fiables qui préexistaient. Et nombre d'entre eux ont des résultats très probants. Mais l'Angleterre rechigne à les inclure à leur très sélective liste des médicaments, tant les coûts de ces médications s'avèrent de plus en plus onéreux.