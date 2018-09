Santé au travail : pourquoi les salariés devraient s’alerter du rapport Lecocq-Dupuy rendu au gouvernement

Le prélèvement à la source est au cœur de toutes les discussions dans la classe politique et dans l'opinion publique depuis de nombreux mois. Le gouvernement reculera-t-il sur ce projet de réforme ? Verdict dans quelques heures.

Le gouvernement et Bercy viennent de se réveiller sur l'épineux dossier du prélèvement à la source.

Les fabricants français sont menacés par un climat international marqué par de profondes crises. L'économie française est-elle en péril si la situation venait à empirer avec le Brexit et les guerres commerciales ?

A la suite de la démission de Nicolas Hulot, la communauté POP by BVA permet de constater quels sont les principaux sujets de préoccupation des Français en matière d'environnement.

Les différences démographiques entre la France et l'Allemagne pourraient bien être liées au différentiel d'emploi et de chômage entre Paris et Berlin.