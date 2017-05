"Saint-Georges" : âpre et sombre, sombre, sombre

Il est vrai, le noble Art décline à l’envi esthétique, violence, suspense, magouilles, souffrance et rédemption. Mais ici, donnant sa puissance et sa douloureuse humanité au film, il s’agit moins de pénétrer l’univers de ce sport que celui du boxeur, héros de ce film sombre, tripal et éminemment prenant.

En effet, à travers le parcours de son personnage, Marco Martins brosse un pamphlet politique et sociologique aussi percutant qu’assumé dénonçant les méthodes des sociétés de recouvrement qui usaient de tous les moyens pour récupérer les créances dues aux banques, aux temps où la Troïka (Banque et Commission européenne et FMI) avait mis le Portugal sous tutelle (2010 à 2014).

Avec ses 20 kilos pris exprès pour le rôle, sa “gueule” et son personnage quasi mutique rappelant à la fois le De Niro interprète de Jake LaMotta dans le magnifique Raging Bull de Scorcese (1980) et Lino Ventura tout juste descendu des rings, Nuno Lopes campe un boxeur en tout point massif, impressionnant, qu’on croirait sorti d’une tragédie antique et qui va découvrir, au fil de ses missions, que les coups portés par la finance sont autrement plus lourds que ceux échangés lors d’un combat.

Avec ses lieux clos étouffants, sa ville sublimée par les images, le plus souvent de nuit à la façon d’un thriller, sa bande sonore nourrie de bruits quotidiens (voitures, cris, paroles, musiques liées, intégrées aux décors etc) en lieu et place des airs souvent jazzy des grands films du genre, le réalisateur crée une ambiance crépusculaire d’un esthétisme achevé.

Le mélange acteurs professionnels et amateurs est absolument parfait.

Et l’ambivalence de la fin laisse chacun libre de s’inventer l’avenir : triomphe de l’amour ou fuite de Jorge conscient que ses employeurs le rattraperont ?

POINTS FAIBLES

Les spectateurs qu’indisposent les allusions, voire condamnations, d’une société prédominée par l’argent au détriment de l’humain, ainsi que le climat pesant, voire misérabiliste, imprégnant un film alors qu’on souhaite se divertir éviteront ce spectacle édifiant et réaliste.