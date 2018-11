Le Rojava (Kurdistan syrien) dans la tourmente

Seulement, après un début en fanfare, cette reconquête s’est terminée en déroute. À savoir qu’à la mi-octobre, les combattants de Daech (organisation terroriste que les autorités ne cessent de présenter que comme moribonde) ont profité des mauvaises conditions météorologiques et de vents de sable pour contre-attaquer repoussant les FDS en deçà même de leurs bases de départ. Pour ce faire, Daech a mené une guerre de fantassins motorisés utilisant des dizaines de véhicules armés et pour certains, blindés dans le plus pur style "Mad Max". Ce sont les conditions de visibilité réduites qui ont cloué au sol l’appui aérien et empêché de délivrer des tirs d’artillerie ponctuels efficaces.

Tous les professionnels de la chose militaire savent que les matériels techniques ultra-performants de détection ont des limites quand les conditions physiques sont difficiles. Les pertes seraient lourdes au sein des FDS et surtout, c’est le moral qui semble atteint. En effet Daech déclenche également des attentats dans l’ensemble du Rojava et particulièrement à Raqqa, l'ancienne « capitale » politique de l'émirat islamique. Cela prouve que le mouvement salafiste-djihadiste bénéficie encore de complicités au sein des populations locales (comme ailleurs en Syrie.)

Il faut reconnaître que les Turcs se sont aussi mis de la partie. En effet, quelques heures après le sommet d’Istanbul réunissant les présidents turc, français, russe et la chancelière allemande le 3 novembre pour parler de la situation en Syrie, Recep Tayyip Erdoğan a donné l’ordre à son artillerie de pilonner des positions des FDS situées sur la rive orientale de l’Euphrate en face de Jarabulus en prétextant un riposte à des tirs suspects…

Parallèlement, des patrouilles mixtes américano-turques ont débuté dans la région de Manbij, la dernière position située à l’ouest de l’Euphrate encore tenue par les FDS. Ses responsables ne se font pas d’illusions : l’objectif à terme d’Ankara est de les repousser à l’est du fleuve.

De plus, le président turc se montre de plus en plus menaçant affirmant qu’il va lancer une offensive sur ce qui reste du Rojava pour en chasser définitivement les « terroristes. »

C’est dans ce cadre que les FDS ont suspendu l’opération "Roundup" pour redéployer des forces dans la région de Kobané pour parer à toute menace venant de la Turquie voisine. En fait, seules les patrouilles des blindés américains drapeau déployé le long de la frontière turco-syrienne empêchent Ankara de passer à l’action.

Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il convient de voir la situation avec du recul.

Il n’y a pas "un" problème kurde mais "des" problèmes kurdes tant ces derniers ne représentent pas un bloc homogène. Et les Kurdes syriens sont plus proches de leurs homologues turcs que des Irakiens. D’ailleurs le président Erdoğan ne ment pas quand il affirme que le PKK se prolonge en Syrie par le PYD -parti de l’Union démocratique-. Ce mouvement et ses branches militaires, les Unités de protection du peuple (YPG et YPJ) sont donc considérés comme "terroristes" par Ankara. Les preuves de ce cousinage sont nombreuses.

Certains activistes du PKK sont de nationalité syrienne dont le plus connu, Bahoz Erdal, a même été l’un de ses dirigeants. Il serait aujourd’hui à la tête du TAK (les faucons de la liberté du Kurdistan), une branche théoriquement dissidente du PKK chargée de mener des attentats en Turquie.

Dans le passé, Damas a longtemps fait le meilleur accueil au PKK jusqu’à ce que son chef, Abdullah Öcalan dit "Apo", n’en soit expulsé sous la pression internationale 1998. Exfiltré en 1999 du Kenya où il s'était réfugié suite à une opération conjointe des services secrets turcs, israéliens et américains, il purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie sur l’île prison d’Imrali.