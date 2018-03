"Les Rien-pensants" : au plaisir de l'esprit

LIVRE

Les Rien-pensants

d’Elisabeth Lévy

Editions du Cerf

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Depuis « Les Maîtres censeurs », parus en 2013, cela ne s’est pas arrangé ! Heureusement Elisabeth Lévy veille et cause, en référence à son site et à sa revue « Causeur », un refuge pour ceux qui veulent continuer à débattre, dans la version littérale du verbe, à plusieurs et d’avis différents tant qu’à faire.

Le lecteur est prévenu dès le départ, « livrer » a posteriori des chroniques datées sur des sujets d’actualité d’avril 2013 à septembre 2017 présentait un risque. Mineur tant la plume de notre bretteuse sait ferrailler, de taille et d’estoc, avec entrain et talent, sur des thèmes qu’on ne saurait voir tant ils brûlent : l’islamisme, les antagonismes pour tout et tous, le moralisme d’état de l’interdit, l’identité camouflée ou malheureuse, les nouvelles ligues de vertu, le système de mise en examen de tout ce qui déplait, dérange, dégoûte la pensée convenable, des précieux qui pensent du nez qu’ils ont délicat, du dernier chic culturel,… bref de tout ce qui engraisse, délecte et affole ceux qui préfèrent les néo-certitudes dirigées aux aléas incorrects de la démocratie.

Inutile d’ajouter que si personne n’en sort indemne, la gauche et sa courtisanerie médiatique font en priorité les frais du feuilleton de leurs turpitudes.

POINTS FORTS

A part l’indifférence, rien n’est pire que la déférence, sa principale victime. Princesse Elisabeth règne sur l’une des dernières zones libres où des éclaireurs de gauche et de droite, si cette dernière existe encore, peuvent se réunir à l’abri des ricanements de la Bienpensance.

Son goût sûr pour l’intelligence à l’ancienne, l’écriture ciselée, la formule « fait maison » secoue un air du temps qui perd de sa teneur en liberté. Rien qu’aux titres, « L’école pour personne ; la vérité ou la mort ! ; le dégout des autres ; 30 millions d’ennemis ; Paris contre le désir français ;… », le sourire achète d’emblée, savourant d’avance ce qui va suivre. Au fil des pages, l’actualité prend racine, oublie l’apparence pour plonger au cœur des choses, quel que soit le sujet, mêlant le sérieux du fond et le brillant de l’esprit.

Dans une battue revigorante, mettant à l’épreuve ses confrères sous bracelet médiatique, les consciences bohèmes du confort bourgeois, des squatteurs de la veulerie, notre bagarreuse revendiquée conspue les oukases, éreinte les porte-voix satisfaits de l’information à la chaîne fabriquée en 3X8 à la chaîne, saccage le marché du ridicule, nargue la morgue des bavards radiophoniques qui s’écoutent pour ne rien entendre. Bref, ce que l’on ne peut plus dire, elle l’écrit.