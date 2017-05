Richard Ferrand, l’impressionnant -et double- déni de justice

On consent à nous dire qu'ils ont été tués. Mais pas de quelle façon.

L’agence Moody’s a dégradé la note des dettes souveraines à long terme de la Chine, émises en monnaie locale et en monnaie étrangère, de Aa3 à A1. En conséquence, l’agence a changé la perspective de cette notation, auparavant négative, et elle est maintenant stable.

L'Eglise catholique et le ministère espagnol de la santé consent à ouvrir ses archives à ceux qui pensent qu'un membre de leur famille a été volée sous le règne du Général Franco. Cette pratique répandue consistait à purger les femmes républicaines trop proches des communistes et des anarchistes pendant la guerre civile.

Zbigniew Brzezinski, conseiller du président Jimmy Carter est mort. Moins connu que Matthew Quirk, il était pourtant une des personnalités les plus influentes de Washington. A la fois russophobe doublé d'un réaliste, il aura marqué l'histoire diplomatie américaine... Et mondiale.

La multiplication des a.tes de violence allant des incivilités aux crimes chez les jeunes est préoccupant, mais est surtout le marqueur d'une génération qui n'a pas connu d'autorité et ne conçoit toujours pas de s'y soumettre.

Les législatives pourraient ainsi donner une majorité absolue à un Président qui mérite une chance. Et nous aussi !

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Macron accuse Russia Today et Sputnik de "propagande" pendant la présidentielle française

France: prison avec sursis et un an d’inéligibilité pour Thomas Thévenoud

RD Congo: sanctions de l'UE contre 8 responsables congolais et un ex-rebelle

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

On avait cru que le renouvellement jusqu’au bout et que la moralisation de la vie politique auraient une autre odeur que celle du réchauffé.

Compte tenu des dispositions du Code de la Mutualité, pour que le parquet ne trouve rien à redire au dossier, il faut donc que l’épouse de l’alors directeur général des Mutuelles des Bretagne ait pu obtenir du Crédit Agricole du Finistère un prêt de 400.000€, soit 100% de la valeur du bien, sans arguer qu’elle avait déjà trouvé un locataire solide et sérieux: l’entreprise de son mari.

Tiens, Ferrand ne sera pas inquiété par le parquet de Brest (placé sous l’autorité de l’éminent garde des Sceaux François Bayrou, exemple vivant du renouvellement jusqu’au bout et de la moralisation faite homme), qui a considéré – à rebours, semble-t-il, de l’analyse des avocats des Républicains – qu’il n’y avait dans le dossier révélé par le Canard Enchaîné, matière ni à fouetter un chat, ni à fouetter une chatte, ni à ouvrir une enquête préliminaire.

