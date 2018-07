Retournement d’opinion : les Britanniques n’en peuvent plus du Brexit (ou en tous cas de la manière dont il est géré...)

Atlantico : Un sondage Sky news révèle que 78% des britanniques estiment que le gouvernement de Theresa May traite mal la question du Brexit. 74% des britanniques estiment également que Theresa May gère mal la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union-Européenne. Que penser de ces chiffres ? L'opinion des Britanniques a-t-elle réellement changé sur la question ?

Bruno Alomar : D’abord les britanniques ont raison. Le gouvernement de Theresa May est empêtré dans le Brexit, d’une manière qui surprend. En réalité, ce n’est pas si étonnant, pour plusieurs raisons.

Première raison : le choc.

La réalité est que le Brexit est un changement majeur de l’Histoire du Royaume-Uni. Il est logique qu’un tel changement ébranle un certain nombre de fondations politiques. A cet égard, le principal problème du Brexit n’est pas économique : il est politique. Les élites européennes, à Bruxelles et dans les capitales, ont été incapables de regarder le Brexit autrement que comme un sujet économique, et c’est ce qui explique leur erreur ! Le problème c’est que le Brexit est à la fois une cause et une conséquence du délitement de la classe politique britannique. Le Royaume-Uni mettra des années à se reconstituer une classe politique digne de ce nom.

Deuxième raison, les britanniques, et plus largement libéraux et anglo-saxons, récoltent la monnaie de leur pièce. Depuis des décennies, il est un consensus que les meilleurs d’un pays doivent aller faire de l’argent à la City, au lieu, au moins pour une partie d’entre eux, de servir leur pays comme haut fonctionnaire. Le Royaume-Uni n’a simplement pas suffisamment de hauts fonctionnaires d’excellence pour gérer cette situation. La paupérisation et la médiocrité croissante des hautes fonctions publiques est un fait incompris, profond, qui affecte aussi la France et l’Union européenne.

Ensuite, il ne faut se méprendre sur la signification d’un sondage : ce n’est pas la même chose qu’un vote.

Enfin, il y a des responsables à cette déception. Les partisans du Brexit naturellement, qui, il faut le dire, n’avaient pas pensé à « l’après ». Il y a aussi, plus largement, l’état du monde tel qu’il est. Le Brexit est un sujet qui porte sur des années voire des décennies… Nos systèmes politiques, irrigués d’internet, de journalisme de mauvaise qualité, de politiciens de piètre niveau, sont incapables de penser le temps long.

52% des Britanniques estiment que le Brexit est mauvais pour l'économie de leur pays. Qu'en est-il réellement ? Leur crainte est-elle justifiée ?

Il faut distinguer plusieurs niveaux.

A très court terme, le Brexit n’a pas eu d’effet notable. Il n’y a pas eu de récession. Pas de fuite massive des capitaux. Pas de défiance généralisée vis-à-vis du Royaume-Uni. Le ralentissement de l’économie britannique, prématuré par rapport à beaucoup de pays d’Europe continentale, tient au fait que ce pays était plus avancé dans le cycle économique.