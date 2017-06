"Le retour de Jules" : un road-movie canin, intelligent, émouvant et drôle

La libéralisation qui se profile n'est pas anodine, elle s'attaque la fleur au canon à des équilibres fragiles et des rentes bien défendues jusqu'ici. Tout est en place pour un libéralisme fonciérement inéquitable.

43 dollars pour 159 litres (un baril) de pétrole WTI (West Texas Intermediate) : c’est le prix actuel. C’est aussi celui de mi-septembre 2016. Qu’il est donc loin, le 106 dollars du 13 juin 2014, avec cette belle et longue plage de 100 dollars, de mars 2011 à juillet 2014 ! Oubliée, disparue !

La Chine s'impose de plus en plus comme le leader du commerce mondial, rôle dont elle ne cherche pas à s'emparer à tout prix, consciente de la responsabilité d'une telle position.

Depuis deux semaines, une très grave crise diplomatique et économique oppose le Qatar à ses voisins « partenaires-ennemis » du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis en tête) et à l’Egypte anti-islamiste du maréchal-président Al-Sissi.

L’appartenance confessionnelle influence-t-elle les comportements électoraux et si oui, pour qui ont voté ces différents électorats ? Et question subsidiaire, si un vote confessionnel existe bien est-il attiré par des candidats mettant en avant leur identité religieuse ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Flamanville : l’acier de la cuve et de son couvercle n’est pas aux normes mais l’EPR pourra démarrer, estiment les experts

Drame de Hillsborough. Six personnes inculpées 28 ans après les faits

Sikasso : Saisie de 14 briques de chanvre indien par la section Recherche et Interventions des Douanes

Bad buzz chez Gifi : la pub sexiste et grossophobe avec Loana qui ne passe pas

Bettencourt: procès de l'ex-majordome et cinq journalistes pour des "écoutes"

Les personnages apparaissent avec plus de distance et sont un peu moins attachants, bien que toujours très sympathiques.

Et, bien sûr, il y a cette histoire d'amour entre le maître et son chien. Une relation si forte qu'elle va au-delà des sentiments humains.

Ces deux personnages sont touchants par leur fantaisie et surtout leur promptitude solitaire, s'attirant et se détachant des autres comme pour une dernière révérence.

Et puis, il y a aussi, en second rôle fantasque, ce comportementaliste, spécialiste des animaux, pouvant lire dans l'âme animale; personnage irréel comme un fantôme sorti d'un conte fantastique où d'une vie d'un autre monde, celui des hommes perdus dans la société humaine esclavagiste.

Et comme toujours, chez Didier Van Cauwelaert, l'amour. Il nous fait découvrir ici Fred, une femme attachante, une femme d'affaire cruelle, vivant à cent à l'heure, allant plus vite que la lumière pour peut-être fuir la maladie qui la dévore.

Grave sans être pesante, l’histoire est relatée avec une pointe d’humour qui vient ajouter de la légèreté au récit. On retrouve bien là la finesse de plume de Didier Van Cauwelaert qui, d’une main de maître, sait nous transporter dans ses univers. Ici, celui du chien labrador guide d’aveugle, d’assistance ou de police, dont la vie n’a de sens que s’il mène à bien ses missions. Un magnifique hommage à ces chiens héroïques !

Cette mission sauvetage qui paraît relever de l’impossible est en fait bien plus profonde qu’elle n’y paraît. Car si la vie d’un chien, Jules, est en jeu, ce sont en fait plusieurs vies qui sont sauvées dans ce roman.

Au cœur des tourments amoureux affectant les humains comme les animaux, Didier Van Cauwelaert nous entraîne dans un suspense endiablé, où se mêlent l’émotion et l’humour qui ont déjà fait l’immense succès de Jules.

Il a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice et moi n'avons pas réussi àprotéger notre couple ; il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien."

