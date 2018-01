Les Républicains : Laurent Wauquiez affine sa ligne... et creuse le fossé avec l'autre droite

Changement d'ère chez les Républicains. Laurent Wauquiez, élu à la tête du parti avec près de 75% des voix en décembre dernier, a réuni le premier Conseil national du parti et désigné les membres des instances (Bureau Politique et Commission d'Investiture) qui vont l'entourer. C'est toujours un moment délicat dans la vie d'un parti, car c'est celui où le nouveau chef imprime sa marque, et il y a forcément des promus heureux et des évincés furieux. Si l'ère de l'UMP était déjà forclose en raison des départs ou mises en retrait des fondateurs (Alain Juppé, Dominique Bussereau, Jean-Pierre Raffarin) de ce qui se voulait le parti unique de la droite et du centre, la page Sarkozy est elle aussi tournée même si Laurent Wauquiez a largement puisé dans le programme (préconisé mais non appliqué) de l'ancien président.

Ce premier conseil national a surtout permis au nouveau chef de clamer "qu'il n'y a qu'une droite". C'est son credo, mais samedi c'était avant tout la réponse à Valérie Pécresse venue dire à la tribune qu'il y a "deux droites, une droite plus conservatrice" (celle de Wauquiez), "et une droite plus progressiste" (la sienne), "une droite plus protectionniste et une droite plus ouverte, une droite plus souverainiste et une droite plus européenne, une droite plus rigoureuse et une droite plus généreuse". La présidente de la Région Ile-de-France qui, à l'inverse de Xavier Bertrand, n'a pas quitté LR, tout en prenant ses distances, a créé son propre mouvement "Libres" ; elle est venue solliciter le statut de mouvement associé, ce qui lui a été accordé. Accueillie par des huées, et sifflée à de nombreuses reprises, elle ne s'est pas laissée démonter, mais on a du mal à imaginer une future association fructueuse tant le fossé qui sépare désormais les deux leaders semble grand.

Pour l'heure les militants ont choisi : c'est la ligne Wauquiez qui l'a emporté. Fort de pouvoir rappeler qu'il avait eu raison avant tout le monde "sur le fossé qui se creusait entre l'Europe et les peuples, les questions identitaires, sur l'assistanat", le nouveau patron de LR a martelé "la droite ne sera plus une "non gauche" La droite doit retrouver sa colonne vertébrale… Nous devons forger le nouveau logiciel de la droite". Pour l'heure, il s'agit essentiellement d'un programme : "le patriotisme économique, en défendant mieux nos entreprises et en fermant notre marché à ceux qui ferment le leur à nos produits... La droite ne doit plus présenter de programme d'augmentation d'impôts, Il faut avoir le courage de sortir des 35h", a-t-il encore ajouté. Dans le domaine social Laurent Wauquiez dit non à la solidarité avec les étrangers n'ayant jamais cotisé. Seule différence avec certains programmes de la droite, et notamment celui porté par François Fillon lors de la présidentielle de 2017 : Laurent Wauquiez rejette un "démantèlement de l'assurance maladie". A ce propos on devine la concession faite au président du Sénat Gérard Larcher qui soutient la démarche du président de LR et qui avait vainement demandé à François Fillon de réviser son programme sur ce point au moment de la présidentielle.