Réforme du RSI : les trois failles du plan Sécurité sociale pour les 4,6 millions d’indépendants

Les annonces faites par Edouard Philippe, en direct d’un salon de coiffure de Dijon, concernent directement plus de 4,5 millions de travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans, des professions libérales et les micro-entrepreneurs, qui ont remplacé les autoentrepreneurs. Beaucoup de ceux qui ont voté Emmanuel Macron en fait, parce que le "ni la droite, ni la gauche" leur plaisaient assez.

Comme la politique est un spectacle, Edouard Philippe a visité un salon de coiffure géré par un artisan indépendant, et entouré de deux ministres de la sphère de Bercy, il a annoncé un train de mesures qui ont pour but de répondre aux demandes de cette catégorie sociale. On était loin des ors et des fresques de Versailles où le président avait reçu Poutine. On était loin de la foule des Champs Elysées qui se pressait pour apercevoir Donald Trump... On était loin des débuts du quinquennat car on entre sur le champ de bataille des réformes.



Après la rentrée des classes hier, le petit commerce aujourd’hui, on a bien vu à Dijon, que l’entreprise de reconquête de l’opinion était bien lancée.

Cela dit, s’il y a beaucoup de mise en scène et de communication, il faut reconnaître qu’on est rentré dans le dur des réformes structurelles.

Les ordonnances portant sur la réforme du droit du travail sont sorties. Elles n’ont pas été aussi mal accueillies que beaucoup pensaient. Or, les ordonnances ont été acceptées et le fond de la réforme est finalement assumé par les différents protagonistes de la fonction de production.

Hormis la CGT qui se radicalise, hormis les colères médiatiques de Jean-Luc Mélenchon qu’on ne changera pas. Ça passe et ça ne casse pas.

Or, on s’attaque là, dans la loi travail, à des bastions que l’on disait imprenables. La simplification des contrats de travail, l’allègement des procédures de licenciement et d’embauche, la mise en liberté (surveillée mais de loin) des patrons de PME, la relance du dialogue social et de la fabrication du droit social au plus près de l’entreprise, rien de cela n’était jouable facilement. Par conséquent, ça va changer le climat dans les entreprises et clarifier l’horizon du chef d’entreprise. Normalement si l’horizon est clair, le chef d’entreprise peut y voir plus loin et se développer, donc il peut investir et embaucher. Du moins, c’est l’objectif. Donc on verra !

Le paquet cadeau ouvert hier par le Premier ministre doit normalement participer à l’écosystème des chefs d’entreprise. Il comprend.

1er La disparition du RSI, le régime social des indépendants disparaitra au 1er janvier 2018. Pendant des années, le RSI a empoisonné la vie des chefs d’entreprise et des travailleurs indépendants par un nombre d’erreurs incroyablement graves. L’informatique qui ne fonctionnait qu’un jour sur deux avec des confusions dans le recouvrement des primes qui mettaient à mal beaucoup de petits patrons qui, en plus, n’avaient pas d’interlocuteurs compétents pour régler les problèmes. En dépit du guichet unique. Bref, c’était Kafka.