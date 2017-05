Réforme du marché du travail : un projet qui sous-estime l'ampleur du chantier

Pourquoi donc sommes-nous condamnés à une reprise si lente, vers 1,5% de croissance au mieux en 2017, après des années de croissance si faible ? Sommes-nous scotchés à un potentiel de croissance autour de 1,2%, la moitié de l’avant crise ? Le taux de chômage à 9,6%, calculé par l’Insee avec les normes du BIT, est-il là pour durer ? La vérité est-elle plus noire ? Whirlpool, Arc, GM&S, voici les dossiers sociaux de nature industrielle qui ressortent, après la Présidentielle et avant les Législatives.

Sont-ils la fin ou le début de nouveaux problèmes ? S’agit-il d’une résurgence qui « utilise » le moment politique, ou bien le problème de l’emploi est-il en France, et ailleurs, bien plus important et long à traiter que les raisons souvent avancées, et souvent politiques ? Les causes sont-elles la crise financière américaine des subprimes (2007-2008), les robots, la Chine, les multinationales, la globalisation… ?

Continuons : quel est le vrai taux de chômage en France : 9,6% ou 18% ? La France annonce en effet un taux de chômage de 9,6% au sens du BIT au premier trimestre 2017, avec une baisse de 0,4% nous dit l’Insee. L’amélioration vient des jeunes de moins de 25 ans, un peu des 25-49 ans, pas des 50 ans et plus. Mais, au même moment, la Banque centrale européenne nous parle plutôt de 18% de la population active pour décrire l’écart, le « mou », le slack, entre le chômage que nous connaissons, celui qui correspond aux salariés sans emploi et qui son immédiatement libres pour un emploi à temps plein (les chômeurs de catégorie A) et « les autres ». Viennent 3,5% de plus, soit parce qu’ils étudient des propositions d’emploi qui leur sont faites, soit surtout parce qu’ils sont découragés. Ajoutons 3% au moins de personnes en temps partiel subi : elles voudraient travailler plus, mais se contentent de ce qu’on leur offre. Ajoutons les personnes éloignées depuis longtemps de l’emploi… et nous en venons à un chiffre très élevé. Il marque l’écart entre la population immédiatement disponible et celle qui le sera si la situation économique s’améliore et surtout si elle bénéficie d’aides et de formations adaptées pour la « remettre en emploi ». Le plein emploi est une notion variable qui dépend de l’économie bien sûr, mais aussi des entreprises, de la formation et du dialogue social pour accepter ce retour en emploi : formations et salaire un temps réduit…

Deux fois plus de chômeurs en réalité : la France n’est pas seule à connaître un tel écart entre chômage de court terme et sous-utilisation de ses capacités humaines et sociales de production. L’Allemagne aurait ainsi, selon la même étude de la BCE, un taux de sous-utilisation de sa force de travail de 10%, pour un taux de chômage qui varie selon les sources de 4 à 6%. Et nous sommes à 25% pour l’Italie et à près de 30% pour l’Espagne. Toujours le double !