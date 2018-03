Réforme de la justice : les Français ne savent pas trop (dire) ce qu’ils en pensent et ça n’est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement

Pourtant, interrogés sur les principales mesures annoncées par Emmanuel Macron concernant sa réforme de la justice (l’exécution des peines inférieures à six mois hors prison, la fin des aménagements des peines supérieures à un an, la création de 1500 postes supplémentaires de conseillers de réinsertion, la création d’une agence du travail d’intérêt général, etc.), les Français témoignent à ce stade d’une assez grande difficulté à se positionner clairement sur le sujet. Dans un contexte extrêmement chargé en annonces de réformes, et où la réforme pénale s’apparente pour beaucoup à un véritable serpent de mer, à un dossier extrêmement complexe ayant mis en difficulté de nombreux gouvernements, les personnes interrogées semblent manquer d’éléments concerts pour mesurer l’efficacité réelle des mesures proposées : « les 5 derniers présidents ont tous annoncé des mesures pour l’administration de la justice, il en est rarement sorti quelque chose de vraiment efficace ».

Sans doute en raison d’une actualité particulièrement chargée, qui a laissé peu de place au débat, les mesures annoncées sur la justice semblent assez mal mémorisées, comme si chaque nouvelle réforme engagée chassait l’autre, sans permettre aux annonces de laisser une trace dans l’opinion, ni de donner lieu à un véritable débat. Seuls la colère et le mouvement des surveillants de prison relatif à leurs mauvaises conditions de travail sont mentionnés à plusieurs reprises par les personnes interrogées, générant l’attente d’une prise en compte beaucoup plus forte : « ça serait mieux créer de nouveaux postes au sein des prisons pour encadrer les prisonniers, plutôt que dans la réinsertion », « une augmentation des gardiens pénitenciers serait plus judicieuse que ce qu’il propose », « ce serait mieux de prendre en compte les besoins du personnel qui travaille dans les prisons avant de se soucier des prisonniers », « je préfèrerais la création de 2000 postes de surveillants de prison ».

Domine, par ailleurs, un certain sentiment de méfiance à l’égard d’une justice extrêmement lente, dont les peines prononcées paraissent souvent en décalage avec les actes commis (« un violeur va avoir un an et quelqu’un qui va se faire prendre pour téléchargement, 10 ans, il faudrait que les sentences correspondent aux actes, la justice n’est pas assez fiable »)… un problème auquel aucune des mesures annoncées ne tente de répondre selon eux : « il faut essayer des choses mais le problème est peut-être plus profond ».

En outre, il est intéressant de noter que la prison reste, pour une grande majorité des personnes interrogées (même si les sympathisants de gauche sont plus critiques), LA réponse centrale aux problèmes de sécurité du pays - d’où l’accent mis, par une grande partie des répondants, sur l’importance de construire des prisons et de recruter des surveillants. Les peines alternatives, les travaux d’intérêt général (« développer des travaux d’intérêt général conséquents, pas des vacances! », « mais attention, qui va-t-on laisser dehors? »), ou les mesures favorisant la réinsertion sont en général regardées avec une grande méfiance, et ce, bien que beaucoup soient conscients des nombreux échecs du système actuel à réinsérer les détenus une fois leur dette envers la société payée.