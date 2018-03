Réforme judiciaire : l’inquiétante rationalisation de la justice souhaitée par le gouvernement

Atlantico : La ministre de la justice, Nicole Belloubet a annoncé son souhait de dessaisir les cours d'assisses d'une part des affaires criminelles afin de les confier à des magistrats et non plus à des jurés. Quel est l'enjeu d'une telle réforme ?

Guillaume Jeanson : Nicole Belloubet a annoncé la création d'un « tribunal criminel départemental » qui serait d’abord soumis à une phase d’expérimentation. Elle a précisé que ce tribunal qui, à l'inverse des cours d'assises auprès desquelles siège un jury populaire, serait composé de juges professionnels, serait chargée de juger les crimes passibles de 15 et 20 ans de réclusion criminelle en première instance. Il s’agit donc notamment des viols, des coups mortels et des vols à mains armée, les fameux braquages, par opposition par exemple à d’autre crimes considérés par la loi comme plus graves tels que les meurtres qui sont passibles suivant le code pénal de 30 ans de réclusion criminelle et les assassinats qui sont passibles de la réclusion criminelle « à perpétuité ».

Pour ces infractions les plus graves, celles passibles de plus de 20 ans de réclusion criminelle, les cours d’assises resteront en effet compétentes. L’objectif affiché est d’accélérer le traitement des affaires criminelles. Et, de fait, force est de constater qu’en pratique de très nombreuses affaires de braquages et de viols sont purement et simplement correctionnalisées pour parer à l’engorgement de la justice. C’est-à-dire qu’elles sont jugées comme si elles étaient des délits et non comme les crimes qu’elles sont. L’intérêt de la manœuvre est de s’en remettre aux délais bien plus rapides des tribunaux correctionnels qui ne mobilisent alors que trois magistrats professionnels et dont la procédure est moins tournée vers l’oralité, ce qui permet souvent de juger en une après-midi ce qui, aux assises, prendrait plusieurs jours, voire même parfois plusieurs semaines.

L’inconvénient dramatique de la correctionnalisation est cependant que l’auteur de l’infraction est jugé (et puni si reconnu coupable) comme s’il n’avait commis qu’un délit et non pour le crime réellement commis. Ainsi, le viol qui est passible de 15 ans de réclusion criminelle dans le code pénal sera considéré – pour gagner du temps – comme une simple agression sexuelle passible, quant à elle, du tiers de cette peine, soit 5 ans d’emprisonnement. Si l’on veut bien se souvenir que ces quantums ne sont que des plafonds théoriques, que les peines prononcées sont souvent inférieures et que celles réellement exécutées le sont encore davantage, on comprend facilement les dérives injustifiables pour les victimes vers lesquelles ces dysfonctionnements à grande échelle conduisent. J’ai déjà eu le loisir de citer dans vos colonnes ces quelques lignes de ma consœur Carinne Durrieu Diebolt, tirées de son article intitulé « la correctionnalisation du viol : point de vue d’un avocat de victime » paru l’année dernière sur le Village de la Justice, qui m’apparaissent terriblement édifiantes. Après avoir rappelé le fait qu’« on évoque un taux de correctionnalisation de 60 à 80% des viols », elle dénonce : « La proposition de correctionnaliser est un choc pour les victimes qui doivent y être préparées, car il peut tourner à l’affrontement avec les magistrats. La victime peut refuser la proposition de correctionnaliser le crime, mais certains juges s’autorisent à exercer un chantage entre accepter la correctionnalisation ou encourir un non lieu. ».