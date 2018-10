Réforme de l’assurance chomage : François Asselin, de la CPME, veut convaincre les partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités pour l’avenir de l’Unedic

Pour François Asselin, le président de la CPME, l’état du modèle social français et les difficultés à le reformer prouvent bien que celui-ci est à bout de souffle. Sur la santé, la retraite, la famille et l’emploi, les systèmes de solidarité explosent sous le poids des charges et des conservatismes corporatifs. Résultat, les partenaires sociaux passent leur temps à colmater les trous, mais la plupart du temps, il le font sous la pression de l’Etat, parce que c’est l'Etat qui doit boucher les trous.

Et l’Etat, c’est le contribuable.

A partir du moment où l’Etat paie, il se retrouve en situation de reprendre le pouvoir de décision et d’imposer sa réforme. La discussion sur le chômage est caricaturale : si les partenaires sociaux n’arrivent pas à se mettre d’accord, c’est l'Etat qui les mettra d’accord en leur retirant le pouvoir de gérer.

Cette affaire a mis le paritarisme devant le mur de ses réalités.

Depuis plusieurs semaines, la CPME travaille donc à une analyse en profondeur de la perception du rôle du paritarisme dans une démocratie moderne. Avec pour objectif de proposer une refondation du système dans lequel les acteurs traditionnels du paritarisme reprendraient enfin leurs responsabilités.

Sans le dire haut et fort, François Asselin n’est pas loin de penser que les partenaires sociaux n’ont pas fait le job et qu’ils ont, depuis des années, manqué singulièrement de courage et de cohérence.

François Asselin avait donc pris son bâton de pèlerin et en toute discrétion, avait essayé de partager son diagnostic avec les responsables des centrales patronales et syndicales et plusieurs interlocuteurs gouvernementaux.

C’est cette initiative qui avait en grande partie conduit à la rencontre du 17 juillet dernier, autour du Président de la République et provoqué la série de conciliabules, mais qui ont finalement tant de mal à aboutir à des solutions.

La CPME et son président ont donc décidé de bousculer un peu les partenaires sociaux et de rendre public ce constat sans concession, sur lequel beaucoup sont d’accord, accompagné de propositions afin de bouleverser les règles de fonctionnement du paritarisme de la gestion interprofessionnelle et de redéfinir un nouveau contrat social. Son objectif n’est pas de « défendre » le paritarisme sous sa forme actuelle mais de lui redonner du sens. Dire tout haut ce sur quoi tout le monde ou presque est d’accord en privé.

1er point, pour François Asselin, il faut reconnaître publiquement que le paritarisme est incapable de mener une gestion efficace. Si la gouvernance et les partenaires sociaux ne sont pas exempts de défauts et que la CPME prend acte de ces critiques, l’emprise de l’Etat explique en grande partie les orientations récentes.

Le paritarisme est ainsi accusé de tous les maux : d’être opaque, inefficace ou encore d’être un facteur bloquant envers les réformes audacieuses. Certains vont jusqu’à affirmer qu’il n’est qu’un outil de financement des organisations syndicales et patronales.