Rebondissement de l'affaire du petit Grégory : ce que la science peut apporter désormais aux cold cases

Atlantico : L'affaire du petit Gregory connait un rebondissement avec le placement en garde à vue de trois personnes. Cette affaire non résolue depuis 32 ans pourrait connaitre un nouveau dénouement. Quelles sont les méthodes d'investigations d'aujourd'hui qui permettent de résoudre et débloquer des enquêtes gelées depuis des années ?

Laurent Pene : En 32 ans, les techniques d'investigation ont bien progressé. Dans un processus judiciaire, il existe deux techniques pour identifier un mis en cause. L'une consiste à révéler des traces papillaires à l'aide d'une poudre dactyloscopique, une poudre magnétique que l'on répandait sur des supports plutôt lices. L'utilisation de cette poudre sur un rétroviseur qui avait été touché suffisait à révéler une empreinte papillaire. Dans l'affaire Gregory, la voiture de l'individu qui a été aperçu en train d'immerger l'enfant dans la Vologne a été analysée de cette manière.

Le gros progrès qui a été fait en matière d'identification réside dans la génétique. Les laboratoires français ont commencé à se développer il y a une vingtaine d'année. La gestion de la scène de crime a également progressé par rapport à ce qu'elle était au moment de l'affaire Grégory. Les images sont connues de tous. On peut y voir les gendarmes et les journalistes présents sur place. Aujourd'hui, les scènes de crimes sont bouclées sur un périmètre d'une dizaine de mètres et seuls des techniciens en combinaison intégrales sont autorisés à y pénétrer pour faire les prélèvements. Si les précautions ne sont pas prises, les indices et traces présentes sont pollués par des intervenants plutôt qu'avec les vrais protagonistes. La différence est perceptible entre une scène de crime de Guy Georges et les scènes de crimes des attentats actuels.

La génétique apporte beaucoup dans les enquêtes dans la mesure où il n'y a pas de limites de support. Avec les traces papillaires, dans le cas de l'affaire Gregory, si ces dernières se situent sur un pull ou les cordelettes, elles sont plus difficiles à exploiter. Elles sont plus faciles à relever sur un support lice comme un ticket de péage ou bien un magazine qui a été touché. Avec la génétique, une trace ADN, sur un pull ou une cordelette est plus facile à lire. Les supports sont beaucoup plus larges, mais aussi, la sensibilité des analyses a été accrue. Quelques fragments de cellules suffisent à identifier celui qui a manipulé l'objet en question. Avec les limites de support qui disparaissent et la sensibilité qui s'améliore, il est possible de trouver de nouveaux éléments y compris sur des pièces de tissu. Après, il arrive que ces derniers ne soient pas toujours confondants pour différentes raisons. Il est désormais plus facile de mettre des noms et de savoir quelle est leur implication, de près ou de loin. L'évolution de tous ces éléments fait qu'une scène de crime n'est plus traitée de la même façon hier qu'elle ne l'est aujourd'hui.