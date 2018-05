Rassemblement du FN et de ses alliés à Nice : les perdants de la mondialisation seront-ils bientôt les gagnants des européennes ?

Atlantico : Vous venez de publier un essai aux éditions du Cerf intitulé "Le nouveau clivage". Quelle est la nature de ce nouveau clivage et comment expliquer son émergence ?

Jérôme Fourquet : Ce nouveau clivage peut se caractériser comme un clivage ouvert-fermé. Il oppose les groupes sociaux plutôt en accord avec la mondialisation (qui s'accommodent de l'ouverture des frontières, à la mondialisation économique et au développement des flux migratoires) à ceux plus hostiles et inquiets vis-à-vis des transformations profondes qu'ont connues toutes les sociétés occidentales depuis une trentaine années.

Nous sommes actuellement à un moment où ce nouveau clivage s'exprime avec de plus en plus de force. Cela même s'il n'est pas parvenu à effacer le clivage gauche-droite qui demeure vivace dans un pays comme la France qui l'a vu naître. C'est ce que j'essaie de démontrer et nous retrouvons cela aussi bien en France que dans les autres grandes démocraties occidentales. Ce qui nous laisse à penser que nous sommes face à quelque chose de structurant et profond.

Atlantico : La séparation entre "gagnants" - ouverts - et "perdants" – fermés – de la mondialisation semble s'affirmer partout. Sur la couverture de votre livre, on trouve Donald Trump, Marine Le Pen, Boris Johnson et Sebastian Kurz. Pour illustrer le clivage, n'aurait-il pas été nécessaire de représenter les autres acteurs de ce clivage, Emmanuel Macron en tête – ou Justin Trudeau par exemple ? Ou cette mutation est-elle portée principalement par le camp des "perdants", provoquant un réajustement de leurs adversaires ?

Jérôme Fourquet : Il faut, en effet, tenir compte des deux aspects, des deux camps. Je ne pense pas que cet alignement idéologique et l'émergence de ce nouveau clivage soit uniquement porté par l'activisme et la dynamique électorale des camps des défenseurs de davantage de protection. L'émergence de ce nouveau clivage, c'est aussi, et la France l'a montré spectaculairement une force politique nouvelle qui incarne le camp du "oui", celui de l'ouverture. En France, c'est passé par la constitution d'un vaste mouvement central autour d'Emmanuel Macron. On bien là une illustration du fait que ce sont bien les deux pôles du clivage qui se sont affirmés ces dernières années. Du coup, effectivement, nous aurions pu faire figurer sur la couverture différentes personnalités, mais l'éditeur a fait un choix sur ce point.

Historiquement, je date l'émergence de ce débat en 1992 avec la France du Oui et la France du Non, puis le référendum de 2005 et entre temps la montée du Front National. Si on reste à la logique référendaire, cela s'est d'abord passé dans le camp du non. Mais la nouveauté de 2017 pour la France, c'est qu'on a l'offre proposée par Emmanuel Macron qui a pour la première fois synthétisé et coagulé les différents courants qui ont donné naissance à ce pôle "libéral progressiste", un peu à la sauce Trudeau au Canada. Il y a donc peut-être une antériorité du point de vue du Front National. Et encore, on a pu voir au second tour de l'élection présidentielle que le Front National n'arrivait pas à convaincre toutes cette France du Non.