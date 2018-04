Ralentissements en France, en zone euro, aux Etats-Unis. Partout ? Pourquoi ?

Ralentissement en France : Pour l’Insee ce 27 avril, la croissance ralentit au premier trimestre 2018. Ce serait 0,3%, après 0,7% au quatrième trimestre 2017, contre 0,4% escompté. Ce net ralentissement vient, pour l’essentiel, de la baisse des exportations. En effet, le commerce extérieur ne contribue pas à la croissance en ce début d’année, contre l’apport de +0,7% qu’il avait eu en fin d’année dernière. Les exportations se replient même de 0,1% en ce début d’année, contre une belle progression de +2,5% fin 2017. En même temps, l’investissement des entreprises ralentit à +0,5%, contre +1,6% le trimestre précédent.

Au total, c’est la modeste progression de la demande interne hors stock qui « fait » la faible croissance du trimestre.

Ralentissement en zone euro : Mario Draghi déclare le 26 avril : « nous n’avons pas parlé de politique monétaire », à l’occasion de sa conférence de presse qui suit la réunion du Governing Council ! Mais de quoi donc ont-ils parlé ? La question centrale des membres de la BCE a été de comprendre le ralentissement de la zone euro. Il ne s’agissait pas de discuter de la politique monétaire, qui reste inchangée. Ce ralentissement est-il une compensation normale, après une longue et forte reprise, une pause mécanique et momentanée ? Vient-il de la demande ou de l’offre ? Est-ce la conséquence de chocs socio-politiques, avec la montée des protectionnismes et de tensions entre nations ? Ou bien est-ce l’addition de questions propres à chaque nation, par exemple les grèves en France ? Est-ce l’effet d’un certain ralentissement américain ? Est-ce un phénomène plus global, alors que le FMI vient juste de revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour l’économie mondiale ? Est-ce que le potentiel de croissance de la zone est en jeu ?

De fait, de nombreux pays membres de la zone euro ressentent un certain ralentissement au premier trimestre 2018. L’indice Markit de l’Activité dans l’Eurozone reste à 55,2 en avril, comme en mars. Le commentaire des analystes est inquiétant : « la croissance de l’activité globale s’est fortement repliée par rapport au pic de 11 ans et demi enregistré en début d’année. Cette tendance fait écho à un ralentissement de la hausse des carnets de commandes… Ce repli de la croissance de l’activité et des nouvelles commandes s’explique en partie par des contraintes d’offre… L’économie française enregistre ainsi sa deuxième plus faible expansion depuis 8 mois tandis qu’outre-Rhin, le taux de croissance affiche son deuxième plus faible niveau depuis 9 mois.»

Ralentissement aux États-Unis : la croissance annualisée du premier trimestre 2018 passe à 2,3%, selon le chiffre publié le 27 avril. C’est au-dessous du 2,9% de fin 2017, mais au-dessus du 2% attendu par certains, pour ne pas dire craint. Ce ralentissement a de multiples sources convergentes : dépenses des ménages, construction, exportations et dépenses publiques, fédérales et locales en retrait.