À quoi peut-on imaginer que ressemblerait vraiment la France six mois après l'élection d'Emmanuel Macron ?

Arrivé en tête au premier tour, Emmanuel Macron tente aujourd'hui de fédérer le peuple français. Dans le cas d'une victoire du candidat d' "En Marche!", quelle pourrait être la situation du pays à un horizon 6 mois ? Un risque de mouvements sociaux, d'ores et déjà considérés par les syndicats, es- il envisageable ?

Jean Petaux : Dans le délire fantasmatique de sa qualification pour le second tour, Mélenchon a pensé, pendant toute la campagne du premier tour, qu’il allait convaincre qu’il serait le mieux placé pour battre Marine Le Pen le 7 mai. C’est la raison pour laquelle il lui fallait non seulement se qualifier lui-même mais qu’elle se qualifie elle aussi. Sur ce dernier point, son vœu a été pleinement exaucé. Sur le premier, hélas pour lui, ce qui le concernait directement, il a échoué. Et son dépit au soir du 23 avril, doublé certainement d’une blessure mortelle à son égo surdimensionné, s’est transformé en détestation affichée et publiquement revendiquée d’Emmanuel Macron.

C’est dans la construction intellectuelle de tous les trotskistes qui entourent Mélenchon (Alexis Corbière, Charlotte Girard, Raquel Garrido, etc. mais aussi de Mélenchon lui-même) nourris au "lambertisme" et autres chapelles sectaires qui fracturent la IVème Internationale que de fonctionner sur des exclusions, des procès en sorcellerie et autres anathèmes. "Les trotskistes sont authentiquement des flics" : c’est ce qu’ont toujours considéré les militants du Parti communiste français (à l’époque où il y avait un Parti et des militants) et ils avaient parfaitement raison. Donc, tout occupés à ostraciser Macron, à jouer sur les mots et des slogans minables comme "ni fasciste, ni banquier", les mélenchonistes ont tout simplement allumé la mèche à retardement d’un troisième tour social que les grandes centrales syndicales auront toutes les peines du monde à contrôler… Là encore l’effet "législatives" va sans doute jouer en faveur d’ "En Marche !" et d’Emmanuel Macron nouvellement installé à l’Elysée. Mais au retour des vacances, la rentrée risque d’être sérieusement agitée. La question n’est pas d’ailleurs de savoir si cette explosion sociale se produira ; elle est plutôt de savoir sur quel projet de réforme et à quel moment ?

Car, en tout état de cause, sauf inversion considérable des courbes et des intentions de votes, on s’oriente plus vers une "mauvaise élection" d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen que vers une élection "60-40". Le plus grand des écarts (hormis le cas exceptionnel de 2002 entre Chirac, 82,21% des suffrafes exprimés et Le Pen, 17,79%) qui a été enregistré pour l’élection d’un président de la République depuis 1965 est l’écart entre Pompidou (58,21% des suffrages exprimés) et Poher (41,79% des suffrages exprimés) en 1969. C’est aussi à cette présidentielle que le record d’abstention a été enregistré au second tour (31,15% des inscrits) et le plus fort taux de bulletins blancs ou nuls (6,42% par rapport au total des votants).

Mal élu, avec une majorité trop faible de suffrages exprimés (aux environs de 55%), mais surtout une grosse proportion de bulletins blancs, Emmanuel Macron aurait, d’emblée, à affronter une critique forte en légitimité. En 2012, rapporté au nombre d’électeurs inscrits, François Hollande n’a obtenu que 39,08% de soutien. Cinq ans plus tôt, Nicolas Sarkozy avait fait un peu mieux (42,68%). Finalement, il n’y eut, dans les neuf précédentes présidentielles, qu’un seul président à dépasser la moitié du corps électoral "théorique", autrement dit la moitié du nombre total des inscrits : en 2002 Jacques Chirac avec 62% des inscrits soit le score incroyable de 77,78% des votants. On voit bien que les présidents sont de plus en plus mal élus en France d’autant que si l’on se rapporte à leur capital de voix initial, celui du premier tour, ils recueillent souvent entre un quart et un tiers des voix du premier tour, pas beaucoup plus. Ce fut à peine le cas pour Emmanuel Macron d’ailleurs le 23 avril dernier (24% des suffrages exprimés, même si c’est beaucoup plus que Chirac au soir du 21 avril 2002 qualifié pour le second tour avec un médiocre 19,88% des suffrages exprimés). Mal élu dimanche soir prochain, Emmanuel Macron aura donc fort à faire dès le mois de septembre pour diriger un pays stressé et profondément divisé…

Edouard Husson : Emmanuel Macron a peu de prise sur ce que Christophe Guilluy appelle "la France périphérique", la France des classes populaires et des classes moyennes en déclin social. C'est "la France d'en haut" que Macron fédère. C'est ce que signifie le ralliement d'une grande partie du PS et des Républicains. On n'avait sans doute pas connu depuis la Révolution française un tel antagonisme de classe: en 1789, la grande aristocratie, le haut-clergé, la grande bourgeoisie appuient à fond l'individualisme, la destruction de tous les corporatismes, l'abolition des barrières douanières, la spéculation financière tandis que le bas-clergé, les classes moyennes et populaires sont - et resteront longtemps- monarchistes et attachés aux protections qui caractérisaient la société d'Ancien Régime. Emmanuel Macron fait penser à ces leaders du Paris révolutionnaire, qui avaient grandi en province avant de rejoindre le chaudron du progressisme ; la différence, c'est que son horizon ne se limite pas à Paris; il s'étend à toutes les grandes métropoles, ces lieux de vie de la "classe créative" dont parle Richard Florida. La différence entre 2017 et 1789, c'est que la "France d'en haut" est aujourd'hui sur la défensive. Après cinq décennies de désordre monétaire mondial, de dérégulation financière, d'abolition des frontières, il devient difficile de défendre l'avenir radieux de l'hyperindividualisme. C'est pour ne pas l'avoir compris qu'Hillary Clinton a été battue. Macron, lui, sera élu mais, selon toute vraisemblance, le résultat sera plus serré que ce que nous disaient les premiers sondages. Marine Le Pen sera la première force d'opposition. Et comme il est peu probable que la politique qui a échoué avec Giscard et ses épigones (Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande) réussise mieux avec ce "dernier des giscardiens" qu'est Emmanuel Macron, il y a fort à parier que "l'effet Macron" sera de courte durée. Les six mois que vous évoquez, c'est ce qu'ont duré les états de grâce de Chirac (1995), Sarkozy (2007) et Hollande (2012).