Ce qui se cache derrière la difficulté des Republicains à élaborer un éventuel plan B

Il est dans la culture de l'ex-RPR, devenu UMP, puis "Les Républicains", de prendre des décisions brusques et apparemment fortes après un échec. Alain Juppé en sait quelque chose : à la suite de la défaite à l'élection législative qui a suivie la dissolution de 1997, il fut sommé, dans la journée qui suivit, de démissionner de la présidence du RPR pour être remplacé, séance tenante, par Séguin - qui devait ultérieurement démissionner à son tour tant il était peu fait pour ce poste.

C'est sans doute là la marque de la culture chiraquienne.

Chirac ne marchandait pas les gestes brusques et excessifs qui convenaient à son air (apparemment) décidé : appel de Cochin, festival atomique de 1995, retrait du CPE, déjà voté et promulgué.

Nous sommes là loin d'une authentique vision politique, laquelle prend en compte pleinement le facteur temps et donc ne s'arrête pas au premier revers. Churchill disait : "Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme." Les mêmes qui poussent Fillon à retirer sa candidature, et vont peut-être l'y forcer, auraient dit à De Gaulle après Mers-el-Kébir ou Dakar: "Maintenant ça suffit, on rentre à la maison".

En refusant de démissionner, Fillon ne fait pas seulement preuve d'obstination : il démontre ses capacités d'homme d'Etat qui ne change pas de cap au premier revers. Il répond ainsi à ceux qui doutaient de sa force de caractère.

Certes, l'affaire à laquelle il est confronté n'est pas insignifiante, non pas tant sur le plan moral ou judicaire, mais sur le plan politique.

Il reste que la seule solution pour les chefs des Républicains est de continuer à le soutenir car ils n'en ont aucune autre qui tienne.

D'abord, si Fillon s'arrêtait, le préjudice ne serait pas seulement pour lui, mais pour toute la droite et le centre. Renoncer dans les circonstances actuelles à sa candidature serait implicitement reconnaître une gravité qu'ils n'ont pas aux faits qui lui sont reprochés : tous les experts consultés s'accordent à penser que cette procédure finira dans six mois ou un an par un non-lieu, mais entre temps que de dégâts ! Cette reconnaissance de culpabilité ne vaudrait pas seulement pour Fillon mais pour toute la droite classique et hypothéquait donc lourdement la candidature de son successeur.

Les défections au sein de LR ne plaisent pas à tout le monde, non seulement parmi les partisans de Fillon, mais très au-delà dans l'éventail politique : elles sentent la lâcheté et la traitrise. L'éventuel futur candidat ne devra donc pas avoir été compromis avec cette méprisable débandade.