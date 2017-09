Qui de Facebook ou de ses utilisateurs est le plus responsable des dérives du reseau social ?

La progression fulgurante de Facebook et l’appétence des internautes pour l’application et ses services toujours renouvelés, améliorés, toujours plus performants, ont engendré un monstre tentaculaire, avec certes, des aspects très positifs, mais dont les ramifications et les réactions ne peuvent plus être maîtrisées par ses créateurs.

Il y a une compétition féroce entre les applications similaires pour prendre des parts de marché. Il faut donc aller toujours plus vite, toujours proposer quelque chose de nouveau, ne pas se faire éliminer d’une zone, etc. Quelle place reste-t-il à la réflexion anticipée sur les dangers potentiels de l’utilisation de Facebook à des fins malveillantes, que ce soit par une organisation privée ou étatique ?

Il est clair que même si cette réflexion est présente, pour les acteurs privés, les conséquences sont considérées comme des scories inévitables que l’on intègre peu ou prou dans le business modèle. Pour les acteurs d’état qui peuvent avoir un impact sur l’audiomètre, on va au compromis, éthique ou non.

La préoccupation majeure restant la lutte pour la première place, toutes les énergies se concentrent sur les aspects techniques et cosmétiques et le volume de services pouvant être offert aux internautes. De ce fait, les aspects « contrôle des contenus » qui, ne l’oublions pas, va aux antipodes de l’idée fondatrice d’Internet, passe, de loin, à l’arrière-plan.

Alors que des groupes publicitaires cherchent à récupérer des data personnelles pour faire, à grande échelle du marketing ciblé pour leurs clients n’est pas surprenant. Les enseignes de la grande distribution le font bien avec les cartes de fidélité. Et, il paraît inéluctable que des groupes idéologiques se servent des mêmes outils, lesquels sont offerts, moyennant finances, avec peu de contrôle, à tous.

En restant dans la gamme cynique, l’automobile a été créée pour faciliter le quotidien et les transports. Elle n’en est pas moins devenue un outil meurtrier, de même que la cigarette (pointées quand même du doigt). Les deux réunis font cent fois plus de morts que les armes à feu. Et on continue quand même.

Alors oui, la taille de Facebook, son mode de fonctionnement et sa course à l’hégémonie le rendent mécaniquement et progressivement incontrôlable sur les aspects que vous évoquez. Mais nous sommes, en tant qu’utilisateurs, également fautifs. Nous aussi nous en voulons toujours plus.