Quelques conseils pour utiliser votre montre ou bracelet connecté reçu à Noël

Les meilleurs cadeaux, ce sont ces choses dont on avait envie, mais qu'on ne se serait pas acheté soi-même. Les smartwatch, ou montres intelligentes, ou encore les bracelets d'activités, ces petits bracelets qui mesurent notre activité physique, rentrent dans cette catégorie. Si vous avez reçu un de ces objets de vos proches pour Noël, réjouissez-vous. Mais pour avoir la meilleure expérience avec ces appareils, il y a quelques conseils qui peuvent être utiles, comme le rappelle le Washington Post.

Choisissez un poignet. Ca n'est pas anodin : que vous soyez droitier ou gaucher, nous utilisons tous notre main dominante beaucoup plus, et cela peut changer la manière dont votre montre ou bracelet mesure votre activité physique.

C'est pour cela que la plupart des modèles vous permettent de préciser au logiciel votre choix. Sur les appareils Fitbit, par exemple, on peut préciser dans l'application si on utilise l'appareil avec sa main principale, ou non. De même, l'Apple Watch vous demande sur quel poignet vous allez la porter—et vous pouvez changer d'avis et changer la configuration dans les réglages de la montre.

Partager ou pas ? Pour beaucoup de gens, la capacité de partager ses données est un des attraits de l'appareil. On peut partager ses performances sportives avec des amis, ou se mesurer à eux. Pour certains, ça fait tout l'intérêt. Pour d'autre, l'idée de partager son activité les rebute.

Il va donc falloir s'intéresser de près aux réglages "vie privée" de votre nouveau joujou. Sur Fitbit, par exemples, certaines informations comme votre nombre de pas moyen par jour, sont visibles par quiconque. A contrario, sur l'Apple Watch, vous pouvez partager beaucoup de choses, mais rien n'est activé par défaut.

Faire attention à ses notifications. Un grand intérêt d'une montre intelligente est de recevoir ses notifications sur son poignet, et de pouvoir voir ses nouveaux messages ou d'autres événements d'un seul coup d'œil, sans avoir à sortir son téléphone de sa poche. A contrario, ce qui peut rendre fou un utilisateur de montre intelligente est de recevoir des notifications tout au long de la journée. Au bout d'un moment, c'est trop. Il faut donc, là aussi, faire attention et trier les applications dont on veut recevoir les notifications, et celles dont on peut se passer.

Joyeux Noël et amusez-vous bien.