De quelle nouvelle droite reconstruite Laurent Wauquiez compte-t-il être le nom ?

Atlantico : Que cela soit dans "L'Emission politique" à laquelle il participait le 25 janvier, ou lors de ses dernières interventions à la tête des LR, que veut et que va incarner idéologiquement Laurent Wauquiez ?

Christophe Boutin : La question que l’on peut se poser est peut-être de savoir non seulement ce que veut ou que va incarner Laurent Wauquiez, mais aussi ce qu’il peut incarner. Car, manifestement, le dirigeant des Républicains souffre d’un important déficit d’image. En janvier 2018, 19% des personnes interrogées pour le baromêtre Ifop-Paris Match des personnalités politiques disent ne pas le connaître suffisamment pour se prononcer sur lui, quand 46% en ont… une mauvaise opinion. Il lui reste donc, après une baisse sensible, que 34% d’opinions favorables.

Deuxième élément, ce déficit de popularité vaut aussi en interne. Laurent Wauquiez n’obtient dans le même sondage que 63% d’opinions favorables parmi les électeurs des Républicains… C’est peu pour un chef de parti, quand Jean-Luc Mélenchon, fait 96 % chez La France insoumise ou François Bayrou 95% au Modem. C’est peu même par rapport à d’autres personnalités issu des rangs du même parti : 94% d’opinions favorables au sein des Républicains pour Nicolas Sarkozy, 79% pour Alain Juppé, 68% pour Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, et Laurent Wauquiez se situe en fait au même niveau que Gérard Larcher, à peine au-dessus de Brice Hortefeux. Il est en fait plus apprécié (73%) chez les électeurs de Debout La France qu’au sein de son parti (et recueille 53% d’opinions favorables chez électeurs de François Fillon mais 67% chez ceux de Nicolas Dupont-Aignan).

En fonction de ces éléments, on comprend que Laurent Waquiez doive pour exister politiquement faire des choix, sortir du bois, s’affirmer, en interne comme par rapport aux autres formations politiques. Mais comment faire ? C’est peu dire que Les Républicains sont en crise depuis la dernière élection présidentielle, entre les ralliés à Emanuel Macron, les tentatives intermédiaires des « constructifs », les départs ou les quasi-départs des Bertrand, Juppé et autres Pécresse. Dans ces conditions, un discours de « rassemblement » est-il audible ? Par ailleurs, médias et anciens « compagnons » ont savamment tissé autour de Laurent Wauquiez un enchevêtrement de « lignes rouges » qui semble ne lui laisser finalement le choix qu’entre le ralliement à une droite européo-centriste ou l’alliance avec l’extrême droite.

Dans L’émission politique du 25 janvier, Laurent Wauquiez ne fera en fait ni l’un ni l’autre. Ni alliance quelle qu’elle soit avec le Front National, et en cela donc respect des fameuses « lignes rouges » ; ni nième tentative de rassemblement de personnalités qui, selon lui, n’ont définitivement plus rien à se dire et dont l’union factice, obligeant pendant des années la droite à se limiter au filet d’eau tiède du plus petit dénominateur commun, a profondément nuit à la crédibilité de son discours. Il propose une refondation de la droite – d’une droite « de droite », utilisant des termes, un vocabulaire de droite, ce qui énerva Léa Salamé, faillit faire tomber en pamoison Nathalie Saint Criq et inquiéta Alain Minc.