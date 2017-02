Quel séducteur ! Emmanuel Macron objet sexuel non identifié...

Au commencement était un brillant et séduisant ministre de l’Economie. Il plaisait. On le désirait. Il est mignon disaient les collégiennes. Il est craquant sussuraient les lycéennes. Il a un charme fou murmuraient les jeunes femmes. Il est canon se pâmaient les cougars. Il était beau. On le voulait. Il manquait un “le” final à son prénom pour qu’on l’imagine assis et prometteur dans un fauteuil en osier. En quelque sorte un Objet Sexuel Identifié (OSI)...

Au commencement était aussi une jeune et très jolie (on suppose) étudiante gabonaise. Lors d’une visite dans son université, et conquis par son enthousiasme qu’il croyait politique, Emmanuel Macron lui avait donné son mail. Le malheureux, que n’avait il pas fait là ! Sur sa boite il reçu une avalanche de messages enflammés du genre “prend moi comme une bête !”. Le tout assorti de photos très suggestives et fortement inspiré des positions du Kamasoutra. L’étudiante folle de son c.. était folle du corps d’Emmanuel Macron.

Qu’auriez-vous fait à la place de cet homme si convoité ? On l’imagine assez bien… Mais pas lui. Car Emmanuel Macron n’est pas un homme facile prêt à s’offrir à n’importe quelle nymphomane. Effarouché, et fidèle à sa Brigitte, il déposa plainte pour harcèlement sexuel. Il ne voulait pas du statut d’Objet Sexuel Identifié. Et il opta pour celui, moins contraignant, d’Objet Sexuel Non Identifié (OSNI). Et la clé de son succès vient de là. Les millions d’électeurs, qui n’en doutant pas, lui apporteront leurs suffrages aiment qu’il soit lisse, sans rugosités et inconsistant.

Dans Le père Goriot, Balzac visionnaire, a tracé, il y a presque deux siècles, le portrait d’Emmanuel Macron. Il décrivait ainsi d’une plume vengeresse, les caractéristiques d’un certain Schnock qu’il qualifiait de “rienologue”. La rienologie étant une science qui consiste à étudier le rien, à analyser le rien, à parler du rien. Emmanuel Macron est - aucun risque de se tromper quand on l’écoute - un jeune Schnock.