Les télés et les radios adorent les humoristes. Ils font de l'audience. France 2 n'a donc pas hésité à faire appel à une demoiselle belge du nom de Laura Laune. En diffusant un extrait de ses sketchs supposés drolatiques.

Avec une blague à se tordre de rire : "Quel est le point commun entre les Juifs et les baskets ? Il y a plus en 39 qu'en 45" ! C'est fin ? C'est drôle ? C'est spirituel ? Certains crient à l'antisémitisme. Pas moi. Ce mot est trop galvaudé. On a juste envie de vomir !

On peut tout dire sur les Juifs. Qu'ils ont le nez crochu. Qu'ils sont tous usuriers dans l'âme. Qu'ils se tiennent les coudes. On peut. Mais toucher à 6 millions de morts dont 1 million d'enfants, c'est à gerber. Laura Laune est belge et blonde.

Je connais une tonne d'histoires sur les Belges et les blondes.

Je m'abstiendrai de les raconter. Trop facile. Mais j'observe que la "blague" de Laura Laune est passée comme une lettre à la poste. Même les associations juives pourtant si pointilleuses n'ont pas protesté : l'accoutumance et la lassitude sans doute.

Puisqu'il s'agit du service public, il faut rappeler ici le triste destin de l'humoriste Tex. Pour une blague médiocre, vieille et éculée sur les femmes, il a été dénoncé par Marlène Schiappa. Et Delphine Ernotte, la patronne de nos chaines nationales, s'est exécutée en le virant. Toucher aux femmes, même de façon légère, c'est interdit. Toucher aux morts juifs est permis. Cette fois-ci, Marlène Schiappa n'a pas dit mot. Elle dirige le secrétariat d'État à l'Egalite Femmes-Hommes. Pas un secrétariat d'État à l'égalité entre les Juifs et les goys…

Les meilleures blagues sur les Juifs, les plus cruelles, les plus touchantes et les plus drôles sont racontées par les Juifs eux-mêmes. On appelle ça l'humour juif. Une spécialité qui mériterait de figurer au Patrimoine mondial de l'humanité. Un humour qui ne nie pas la souffrance mais l'évacue dans la dérision et l'auto-dérision. Voici une histoire juive qui concerne justement la période 39-45. Elle se passe en URSS du temps de Brejnev. Une période où il ne faisait pas du tout bon d'être juif :

Un petit Juif du nom de Moïshé se trouve à minuit sur la place Rouge. Arrive une fourgonnette du KGB. La portière arrière s'ouvre et un corps est jeté sur la chaussée. Moïshé a peur, très peur. Mais comme la fourgonnette est partie, il s'avance vers le corps. Le corps est ensanglanté. Et le malheureux gémit. Moïshé s'approche encore et reconnait son ami Abraham. Dans le noir, Abraham gémit : "Non, non ! N'approchez pas, j'ai assez souffert comme ça." Moïshé : "Mais Abraham, c'est moi, ton ami Moïshé". Le corps s'agite un peu : "Non, non ! N'approchez pas". Moïshé : "Mais Abraham, tu ne te souviens pas, nous étions ensemble à Auschwitz." Abraham lâche alors un soupir nostalgique et extatique : "Ah Auschwitz !"