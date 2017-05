Ce que l’irruption de Nicolas Dupont-Aignan pourrait changer aux rapports de force au sein du FN

Atlantico : Quel peut être l'impact de l'arrivée de Nicolas Dupont-Aignan au sein même des rapports de force internes au Front national?

Nathalie Krikorian-Duronsoy : Il est évident, que dans le contexte actuel d’éclatement des partis de gouvernement, produit sur la base de dissensions idéologiques profondes opposant, à gauche : la sinueuse ligne Valls/Hollande/Macron à celle des Frondeurs, autant que celle du PS contre l’extrême-gauche, de Mélenchon à Poutou, et à droite : Fillon vs Sarkozy vs Juppé, adversaires sérieux lors de la Primaire, « l’accord de gouvernement" signé entre Nicolas Dupont Aignan et Marine Le Pen, s’il doit se lire aussi en termes de stratégies politiques et électorales en vue des législatives prochaines, repose pour l’essentiel sur un rapprochement idéologique notoire.

D’un côté, pour Marine Le Pen et le FN cet engagement à gouverner avec le Président de Debout la France, en cas de victoire de « Marine », réalise, autant qu’il symbolise, la rupture du FN avec son histoire passée.

En rejoignant le projet mariniste, Nicolas Dupont Aignan lui apporte, de l’extérieur, une caution politique qui vient confirmer qu’un travail de normalisation idéologique préalable a bien été opéré par l’ex-parti d’extrême-droite. Par ce geste il rend crédible aux yeux de l’opinion et de l’électorat la légitimité démocratique et républicaine du FN, que sa Présidente tente d’imposer sur l’échiquier politique depuis plus de quinze ans.

L’arrivée de NDA, dans un contexte qui révèle la formidable avancée de Marine Le Pen, en vue de la prise électorale du pouvoir par son parti, ne saurait produire dans l’immédiat des dissensions internes. Au contraire, elle représente déjà une immense victoire sur le chemin rendu moins escarpé de sa conquête des mentalités. Le dernier sondage Elabe-BFM-L’Express, effectué ce week-end donnant 41% d’intentions de vote pour la candidate du FN, au second tour de la Présidentielle dimanche prochain.

La signature de cet « accord de gouvernement » auquel s’ajoutent sans doute des accords pour les élections législatives, représente donc une étape politique essentielle dont l’objectif central est de rendre crédible le tournant idéologique auquel travaille avec acharnement Marine Le Pen depuis son arrivée à la tête du FN. De ce point de vue les dirigeantsdu parti, au premier rang desquels Louis Alliot, Florian Philippot et plus récemment, Marion Maréchal Le Pen ainsi que, ne l’oublions pas, l’ensemble des nouveaux élus locaux, sortis des urnes aux dernière municipales, dont la plupart sont très jeunes, soutiennent l’initiative de cette alliance qui renforce leurs soutiens dans l’électorat comme dans l’opinion.

Les acclamations des militants et sympathisants, lors du meeting de Villepinte, le 1er mai, en témoignent. NDA qui ne cachait pas sa stupéfaction, y fut accueilli en héros. Son geste est perçu comme celui d’un homme courageux ayant franchi le Rubicon de la bien-pensance au nom de l’idéal qu’il incarne, d’autant plus respectable que ses fondements sont gaullistes.