Ce que le grand retour des classes moyennes américaines peut nous apprendre

Atlantico : Alors que le thème de la "disparition" de la classe moyenne a émergé au sein des grands pays industrialisés au cours de ces dernières années, un dernier sondage Gallup démontre que cette perception serait révolue. En effet, alors que seuls 50% des américains se sentaient appartenir à la classe moyenne en 2012, il sont aujourd’hui 62%. A l'inverse 48% d'entre eux se sentaient appartenir aux classes ouvrières en 2015, ils ne sont plus que 36% aujourd’hui, un record de 15 ans. Comment en est on arrivé à un tel retournement de situation ?

Rémi Bourgeot : La perception d’appartenance à la classe moyenne, mesure subjective par nature, est ainsi revenue à son niveau d’avant crise.

La hausse récente en particulier depuis 2015 est un peu surprenante, et comme pour tout sondage, la dynamique de date en date n’est pas forcément très éclairante. Néanmoins il semble donner une information sensée sur un horizon de temps plus long. On parle beaucoup et à juste titre depuis la campagne de 2016 de la relégation des classes populaires américaines. Par ailleurs, depuis l’élection elle-même s’est construit ce front anti-Trump et anti-Brexit, légitime dans la dénonciation de la xénophobie mais paradoxal dans sa prétention économique puisque ses acteurs tendent à expliquer que le monde anglo-américain est au bord du chaos alors qu’Angela Merkel dirigerait l’Europe vers la félicité.

Rappelons que les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 3% au dernier trimestre en rythme annuel. En termes de croissance par habitant, le pays a largement dépassé son pic de 2007, d’environ 6%, alors que la France a à peine dépassé son niveau d’avant crise et que l’Italie se trouve encore bien en-deça. Par ailleurs, bien qu’il soit certes exagéré de parler de plein emploi puisque le niveau de participation à l’emploi a baissé pendant la crise, la situation sur le front de l’emploi aux Etats-Unis a connu une amélioration continue depuis le creux de la crise.

La réponse américaine à la crise a été imparfaite mais en aucun cas aussi défaillante qu’en Europe. Le gouvernement américain a assez vite pris la mesure de la crise, assaini le système bancaire (de façon certes controversée mais finalement même rentable pour le trésor). Par ailleurs, la Réserve fédérale a fait preuve d’un activisme poussé, au risque de relancer des bulles de crédit, mais a tout de même permis de relancer les canaux financiers et l’activité réelle.

Aux Etats-Unis la crise a laissé des traces bien évidemment, mais la reprise, réelle, a permis grosso modo de revenir à une situation à peu près comparable à celle d’avant-crise à divers égards. Evidemment, cette situation était déjà problématique, mais on ne peut comparer ces problèmes aussi importants soient-ils à la tragédie que vit une partie de l’Europe avec une génération sacrifiée sur l’autel de totems politico-économiques caducs.