Quand Versailles nous est habilement conté

Fêtes et divertissements à la cour

Château de Versailles

INFORMATIONS

Chateau de Versailles

Jusqu' au 26 mars

THEME

Cette exposition évoque les fêtes et divertissements monarchiques qui furent donnés au Château de Versailles sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI (on sait le rôle joué, sur ce plan, par Marie-Antoinette).

Elle donne l’occasion de comprendre combien le Versailles de l’Ancien Régime constitua un modèle de civilisation vivante où musique, danse et théâtre étaient indissociables des activités ludiques.

POINTS FORTS

*de multiples œuvres d’art évoquent les divertissements; certaines ont été restaurées pour l’occasion. Des décors de pièce de théâtre ont été réinventés de manière spectaculaire, tel celui du temple de Minerve …en grandeur nature !

L’exposition témoigne du développement de l’art du trompe l’œil et du modulable ainsi que des effets scéniques tout au long du XVIIe et du XVIIIe à Versailles.

Les restitutions en images 3D nous permettent d’entrer dans des lieux éphémères ou disparus.

Nombreux sont les films pédagogiques, sur les règles de certains jeux, par exemple.

*la présentation thématique permet de se glisser facilement dans la peau d’un courtisan: le matin à la chasse ou participant à un carrousel, sorte de ballet équestre qui remplace le tournoi, interdit depuis la mort d’Henri II ; l’après-midi, dans le parc ou les jardins; et, le soir, les réceptions, les bals ou les spectacles de scène, dont le théâtre et les concerts. Sans oublier les jeux comme les cartes, le billard, la loterie, le trictrac, les dames et les échecs, pour l’intérieur; et la paume, le mail ou le volant pour l’extérieur. C’est Marie Antoinette qui redonna toute leur pompe aux bals de cour.

Beaucoup de peintures, gravures et dessins attestent de ces différents passe-temps/plaisirs.

* le spectacle est partout: des effets sonores et visuels accompagnent la présentation des tableaux, des objets et du mobilier d’époque. « L’émerveillement » était suscité par la surprise, la lumière des «mille » bougies et des feux d’artifice ….Ambiance bien traduite par Hubert Robert ! Le bouquet final, restitué sur grand écran, est composé de gerbes multicolores et crépitantes ainsi que de milliers de lumignons.