Quand le Royaume-Uni découvre avec effarement que son système éducatif fait face à la menace conjuguée de l’infiltration de l’extrémisme religieux et des excès du politiquement correct

Atlantico : Enseignants qui disent à leurs élèves de ne pas écouter de la musique ou d'aller au théâtre, discours anti-mariage homosexuel, ségrégation vis-à-vis des filles, etc. : un rapport remis le mois dernier par Dame Louise Casey, en charge des questions d'intégration pour le gouvernement britannique, met en évidence la manière dont s'immiscent les extrémismes religieux de toutes sortes dans certains établissements publics britanniques. Comment expliquer qu'une telle situation soit rendue possible ?

Jean-Paul Brighelli : La Grande-Bretagne récolte ce qu'elle a semé, en acceptant un communautarisme installé et même l'intervention de "tribunaux islamiques". Dans un pays démocratique, toute faiblesse permet aux barbares de glisser un coin dans la faille. C'est la raison majeure pour laquelle nus ne devons accepter aucune concession — aucune "laïcité aménagée" ni "à géométrie variable".

Guylain Chevrier : Le multiculturalisme est un terreau on ne peut plus favorable à cette situation. Ce système apparait avantageux dans un premier temps, car il semble permette d'arrondir les angles, ce qui a en réalité pour effet, à moyen long terme, une pression identitaire plus forte sur l'ensemble de la société. On traite par exemple, l'antagonisme entre les valeurs libérales et le communautarisme islamique, comme soluble dans la nation, ce qui n'est nullement le cas. On veut croire pouvoir maintenir la cohésion sociale en encourageant les différences, on ne fait que se cacher les problèmes. Les séparations identitaires tendent à détruire le sentiment d’appartenance à la nation, d’autant plus à partir du moment où on accepte de laisser se diffuser les préceptes de telle ou telle groupe identitaire dans l’école, a fortiori lorsqu’il s’agit de religion. On oublie un peu vite certains signes négatifs, comme le fait qu’il y ait régulièrement des problèmes intercommunautaires en terre britannique, qui vont parfois jusqu’à l’affrontement, dans la banlieue londonienne elle-même.



L’Angleterre se prépare des lendemains difficiles, car c’est une politique de tous les dangers, qui pourrait bien porter en retour beaucoup de violences, à laisser ainsi monter les murs entre les communautés et grandir les enfants d’une nation comme des étrangers, plus encore, des ennemis des valeurs et principes communs. Ne sous-estimons pas l‘islam politique qui puise sa force de l’isolement des musulmans, et de leur enfermement communautaire, de n’avoir pas d’autre horizon que leur religion. C’est vrai pour d’autres groupes sociaux minoritaires, mais ici les choses résonnent d’une situation où la plupart des conflits armés dans le monde voit l’islam impliqué, avec des forces obscures à l’œuvre qui sont en embuscade. On ne peut faire comme si cela n’existait pas par parti pris politiquement correct.

Un tel phénomène est-il observable en France ? De quelle manière se manifeste-t-il ?

Guylain Chevrier : En France, c’est plus insidieux. L’école laïque est un service public, avec sa loi du 15 mars 2004 qui interdit aux élèves de manifester de façon ostensible leurs différentes appartenances religieuses, d’une certaine façon, il y a un frein à ce genre d’évolution chez des enseignants qui seraient tentés par le prosélytisme. Pour autant, lorsqu’une professeure des écoles écrit dans un cahier de correspondance, que pour l’anniversaire d’un tel, parce qu’il est musulman, on n’apporte que des bonbons sans porc, comme j’en ai recueilli le témoignage, cela participe de faire entrer dans l’école des considérations religieuses qui font pression sur elle. Pire, sur les enfants et parents de confession musulmane qui n’entendent pas eux, respecter à la lettre les prescriptions religieuses, pour ainsi produire de l’assignation et bafouer leur liberté de conscience. Ou encore, lorsque l’on trouve dans des cahiers d’écoliers des affirmations religieuses voire des extraits de textes sacrés, sans aucun conditionnel, pour ne pas froisser les enfants de telle religion. On est en pleine dérive avec la fausse bonne conscience de bien faire.